HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Ders saati süreleri kısaldı mı? Ders süresi hangi günler kısaldı? 45 dakika ders süresi yarım saat mi olacak?

Ders saati süreleri kısaldı mı? Ders süresi hangi günler kısaldı? 45 dakika ders süresi yarım saat mi olacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.09.2020 08:02 | Son Güncelleme

Okulların 21 Eylül itibari ile yüz yüze eğitime açılacak olması ile MEB Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim detaylarını açıklamaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri alınarak açılan okullarda belirli günler yüz yüze eğitim verilirken birkaç gün de evden online derse katılım olabilecek. Peki ders saatleri kısaldı mı? İşte son dakika ders saati süresi açıklaması..

Ders saati süreleri kısaldı mı? Ders süresi hangi günler kısaldı? 45 dakika ders süresi yarım saat mi olacak?

21 Eylül Pazartesi günü okulların açılacak olmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Okullarda ders saatlerinde de değişiklik içeren yazıda ders sürelerinin azalması dikkat çekti. Ders saati süreleri kısaldı mı araştıran öğrenciler, hangi günler ders süreleri kısaldı araştırıyor.

DERS SÜRELERİ KISALIYOR MU?

İl müdürlüklerine gönderilen yazıda yer alan bilgiye göre, ders sürelerinde değişikliğe gidildi. Ders saati süreleri 45 dakikadan 30 dakika ya indirilerek öğrencilerin öğlen 12:30'dan önce okuldan çıkmaları sağlanacak. Hangi günler ders süreleri kısaldı sorusunun cevabı olarak da, öğrenciler iki gruba ayrılacak. İlk grup pazartesi ve salı günü, ikinci grup perşembe ve cuma günü okula gelecek. Yüz yüze eğitimin olduğu bu günlerde ders saati süresi 30 dakika olacak. Yüz yüze eğitime dahil olmayan grup o gün eğitimi uzaktan canlı olarak izleyebilecek.

ÇARŞAMBA GÜNLERİ NEDEN OKUL YOK?

Çarşamba günleri öğrencilerin hepsi uzaktan eğitimini EBA üzerinden yaparak eğitimine devam edecek. Çarşamba günleri iki grupların arasında kalan tek gün olarak, tüm okul koronavirüsten temizlenerek detaylı bir şekilde dezenfekte edilecek. Bu çalışma ile okullarda koronavirüs salgınının önüne geçilmesi hedeflenecek.

EBA DERSLERİNE GİREMEYEN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzaktan eğitim sistemi çerçevesinde EBA derslerine giremeyenler için çalışmalar yaptıklarını açıklayarak, "İnternet veya bilgisayar sıkıntısı sebebiyle EBA derslerine giremeyen öğrencilerimize 345 gençlik merkezimizde hizmet veriyoruz" dedi.
Kasapoğlu, "345 Gençlik Merkezimizi uzaktan eğitim döneminde 'EBA erişim noktaları' olarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Gençlerimizin eğitimlerinden geri kalmaması adına elimizdeki bütün imkanları seferber ediyoruz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Bakan Selçuk EBA Destek Noktaları güncel sayısını açıkladıBakan Selçuk EBA Destek Noktaları güncel sayısını açıkladı
KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri açıklandı!KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu
YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibarıyla 4080 oldu
Bakan Selçuk EBA Destek Noktaları güncel sayısını açıkladı
MEB: 1 Eylül'de atanan öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül'de gönderilecek
MEB duyurdu! Kararnameler 18 Eylül'de gönderilecek
AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme ücreti ve AÖF kayıt yenileme tarihleri 2020!
AÖF kayıt yenileme ücreti ve kayıt yenileme tarihleri 2020
DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 DGS tercih kılavuzu!
DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 DGS tercih kılavuzu!
2020 KPSS soruları yayınlandı mı? KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı!
2020 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.