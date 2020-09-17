Ders saati süreleri kısaldı mı? Ders süresi hangi günler kısaldı? 45 dakika ders süresi yarım saat mi olacak?

21 Eylül Pazartesi günü okulların açılacak olmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Okullarda ders saatlerinde de değişiklik içeren yazıda ders sürelerinin azalması dikkat çekti. Ders saati süreleri kısaldı mı araştıran öğrenciler, hangi günler ders süreleri kısaldı araştırıyor.

DERS SÜRELERİ KISALIYOR MU?

İl müdürlüklerine gönderilen yazıda yer alan bilgiye göre, ders sürelerinde değişikliğe gidildi. Ders saati süreleri 45 dakikadan 30 dakika ya indirilerek öğrencilerin öğlen 12:30'dan önce okuldan çıkmaları sağlanacak. Hangi günler ders süreleri kısaldı sorusunun cevabı olarak da, öğrenciler iki gruba ayrılacak. İlk grup pazartesi ve salı günü, ikinci grup perşembe ve cuma günü okula gelecek. Yüz yüze eğitimin olduğu bu günlerde ders saati süresi 30 dakika olacak. Yüz yüze eğitime dahil olmayan grup o gün eğitimi uzaktan canlı olarak izleyebilecek.

ÇARŞAMBA GÜNLERİ NEDEN OKUL YOK?

Çarşamba günleri öğrencilerin hepsi uzaktan eğitimini EBA üzerinden yaparak eğitimine devam edecek. Çarşamba günleri iki grupların arasında kalan tek gün olarak, tüm okul koronavirüsten temizlenerek detaylı bir şekilde dezenfekte edilecek. Bu çalışma ile okullarda koronavirüs salgınının önüne geçilmesi hedeflenecek.