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Sınavlar okulda mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı! Okullarda sınav nasıl olacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Okulların açılması ve yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim modelleri ile ilgili açıklamalar yapılırken öğrenci ve veliler sınavlar okulda mı olacak sorularına da cevap arıyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda sınav olacak mı konusunda açıklama yaptı. Peki, okullarda sınav nasıl olacak?

Sınavlar okulda mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı! Okullarda sınav nasıl olacak?

Sınavlar okulda mı olacak sorusu uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamaların ardından sorulmaya başlandı. Çok sayıda veli ve öğrenci sınavlar EBA üzerinden mi olacak sorusuna yanıt arıyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk; okullarda haftada iki gün şeklinde olacak yüz yüze eğitime dair, pazartesi-salı günleri sınıfın yarısının gelmesini, ikinci grubun da perşembe-cuma gelmesini ve çarşamba günü ile hafta sonu ara da vermeyi istediklerini belirtti. Peki, okullarda sınav olacak mı? Okullarda sınav nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar...

OKULDA SINAV YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı programdaki canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve sorulara cevap verdi. Bakan Selçuk, okulların kamuya açık mekanlar arasında en güvenilir yerlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Sürekli kontrol, dezenfekte işlemi ve takip olduğuna değinen Bakan Selçuk, kontrollü biçimde okulların açılması kararının da sağlık uzmanlarına danışılarak alındığını belirtti.

Sınavlar okulda mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı! Okullarda sınav nasıl olacak?

Bunun yanı sıra sınavlar okulda mı olacak sorusuyla ilgili olarak da önemli bir açıklama yaptı. Sınavlara hazırlanan 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri için müfredat düzenlemesi olup olmayacağına dair yöneltilen bir soruya Bakan Selçuk; öğrencilerin müfredatın tamamından sorumlu olmalarını ve ölçme-değerlendirme bakımından okullarda sınav yapılmasının da gündeme getirildiğini belirtti. İlkokullarda sınav olmadığını, ortaokullar ve liseler için sınavların okulda yapılacağını dile getirdi. Ancak okul sınavları olacak mı ile ilgili net bilgiye ulaşılacak resmi açıklamanın yakında yapılacağını söyledi.

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OKULLARDA SINAVLAR NASIL OLACAK?

Bir süredir sınavlar online mı olacak diye merak eden öğrenciler ve velileri için önemli açıklamalar yapan Bakan Selçuk, bu durumun uzaktan eğitim devam ediyor olsa dahi geçerli olacağını söyledi. Şimdi, okulda sınavlar nasıl olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bakan Selçuk, ders sınavları ile ilgili olarak randevulu sistem ile sınav yapmak durumunda olduklarını, çünkü bütün öğrencileri aynı gün okula çağıramayacaklarını söyledi. Örneğin, 7. sınıfların sınavı olduğunda günlerinin ve saatlerinin ayrı olacağını ve bir grubun sabah bir grubun öğleden sonra gelebileceğini, bunu okulların ayarlayabileceğini ve konuyla ilgili çerçevenin hazır olduğunu aktardı.

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