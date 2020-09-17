Sınavlar okulda mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı! Okullarda sınav nasıl olacak?

Sınavlar okulda mı olacak sorusu uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamaların ardından sorulmaya başlandı. Çok sayıda veli ve öğrenci sınavlar EBA üzerinden mi olacak sorusuna yanıt arıyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk; okullarda haftada iki gün şeklinde olacak yüz yüze eğitime dair, pazartesi-salı günleri sınıfın yarısının gelmesini, ikinci grubun da perşembe-cuma gelmesini ve çarşamba günü ile hafta sonu ara da vermeyi istediklerini belirtti. Peki, okullarda sınav olacak mı? Okullarda sınav nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar...

OKULDA SINAV YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı programdaki canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve sorulara cevap verdi. Bakan Selçuk, okulların kamuya açık mekanlar arasında en güvenilir yerlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Sürekli kontrol, dezenfekte işlemi ve takip olduğuna değinen Bakan Selçuk, kontrollü biçimde okulların açılması kararının da sağlık uzmanlarına danışılarak alındığını belirtti.