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  4. Derste öğrencilerine cinsel hayatını anlatan öğretmen görevinden men edildi! Tüm detayları açık açık anlattı

Derste öğrencilerine cinsel hayatını anlatan öğretmen görevinden men edildi! Tüm detayları açık açık anlattı

05.04.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’de yaşayan 40 yaşındaki İngilizce öğretmeni Julia Wheeler’in orta okulda derse girdiği sırada uygunsuz hareket yapmasının tespit edilmesinden sonra görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Wheeler’in derste erkek arkadaşıyla yaşadığı cinsel hayatı anlattığı ve öğrenciler küfür ettiğinin tespit edilmesinden sonra 2 yıl boyunca öğretmenlikten men edildiği ifade edildi.

Derste öğrencilerine cinsel hayatını anlatan öğretmen görevinden men edildi! Tüm detayları açık açık anlattı

Galler’de yaşayan 40 yaşındaki İngilizce öğretmeni Julia Wheeler’in derste öğrencilerine uygunsuz bir şekilde davranması üzerine veliler durumdan şikayetçi oldu. 40 yaşındaki öğretmenin orta okul öğrencileri karşısında cinsel hayatının detaylarını anlattığı ve öğrencilerine sürekli olarak küfür ettiği tespit edildi. WalesOnline’da yer alan habere göre, öğretmen açılan soruşturmanın ardından görevinden 2 yıl süreyle uzaklaştırıldı.

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Duruşmaya tanık olarak katılan ismi açıklanmayan öğrencilerden biri, “Bizi tüm detayları anlattı. Sevgilisinin karın kaslarından kendisinin esnekliğinden bile bahsetti. Bir arkadaşıma o kadar fazla küfür etti ki kız sonunda sınıfı ağlayarak terk etti” dedi.

Davanın ardından öğretmenin öğrencilerin üzerinde kasıtlı bir şekilde doğrudan etkisinin olduğu tespit edildi. 40 yaşındaki öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

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Öğretmen Galler Cinsellik

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