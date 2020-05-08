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Derya Şensoy annesinin izinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 09:50 | Son Güncelleme

Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın küçük kızları Derya Şensoy, hamaratlığı ile 'annesinin izinden gidiyor' dedirtti.

Derya Şensoy annesinin izinde

Şensoy, teve2’de yayınlanan “Derya Baykal ile Gülümse” adlı programda birbirinden renkli el işleri yapan annesi gibi tablolar, boyalar ve örgülerle ilgileniyor. Şensoy yaptığı el işlerini Instagram sayfasından takipçileriyle de paylaşıyor.


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