Derya Şensoy annesinin izinde

\u015eensoy, teve2\u2019de yay\u0131nlanan \u201cDerya Baykal ile G\u00fcl\u00fcmse\u201d adl\u0131 programda birbirinden renkli el i\u015fleri yapan annesi gibi tablolar, boyalar ve \u00f6rg\u00fclerle ilgileniyor. \u015eensoy yapt\u0131\u011f\u0131 el i\u015flerini Instagram sayfas\u0131ndan takip\u00e7ileriyle de payla\u015f\u0131yor.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Korkun\u00e7 olay! Annesi sinir krizi ge\u00e7irdi60 kilo vermeden \u00f6nceki hali olay oldu!'Alkol kullanmam orucumu tutar\u0131m'
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