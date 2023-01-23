MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Derya Tuna İbrahim Tatlıses'i öperek gönderdi! "Bu ikili barışsa..."

Derya Tuna İbrahim Tatlıses'i öperek gönderdi! "Bu ikili barışsa..."

23.01.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli ve dünürü Sinan Şefkatli ile kahvaltıda bir araya geldi. Derya Tuna, Tatlıses’i yanaklarından öperek aracına kadar yolcu etti.

Derya Tuna İbrahim Tatlıses'i öperek gönderdi! "Bu ikili barışsa..."

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna ilişkilerini bitirse de görüşmeye devam ediyor. Yıllar önce verdiği bir röportajda İbrahim Tatlıses'e büyük saygı duyduğunu ancak bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirten ve "Bir araya gelmemiz mümkün değil ama Tatlıses'le en büyük aşkı biz yaşadı." diyen Derya Tuna ailesini kahvaltıda buluşturdu.

1

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo, gelini Yasemin ve dünürleri ile birlikte kahvaltıdaydı. Aile kahvaltı sonrası objektife birlikte mutluluk pozu veren Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'nın, ayrılırken ortaya çıkan görüntüyle sosyal medyada gündem oldu.

2

Derya Tuna eski aşkını öperek yolculadı. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin hayranları, "Yoksa yeniden mi?", "Bu ikili barışsa şaşırmam" yorumları yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Regl öncesi paylaşımı gündem olmuştu! Sahne tarzı "Ev hali daha iyi" dedirttiRegl öncesi paylaşımı gündem olmuştu! Sahne tarzı "Ev hali daha iyi" dedirtti
Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldüYılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü
Sütyensiz tarzına bakan bir daha baktı!Sütyensiz tarzına bakan bir daha baktı!
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses

En Çok Okunan Haberler

Gece saatlerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gece saatlerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Hamileyim diyerek tepki toplamıştı! TikTok fenomeni Mükremin estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

Hamileyim diyerek tepki toplamıştı! TikTok fenomeni Mükremin estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

Sitede korkunç olay! "Ne olduğundan eminim, sırayla..."

Sitede korkunç olay! "Ne olduğundan eminim, sırayla..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.