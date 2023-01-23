Derya Tuna İbrahim Tatlıses'i öperek gönderdi! "Bu ikili barışsa..."

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna ilişkilerini bitirse de görüşmeye devam ediyor. Yıllar önce verdiği bir röportajda İbrahim Tatlıses'e büyük saygı duyduğunu ancak bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirten ve "Bir araya gelmemiz mümkün değil ama Tatlıses'le en büyük aşkı biz yaşadı." diyen Derya Tuna ailesini kahvaltıda buluşturdu.

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo, gelini Yasemin ve dünürleri ile birlikte kahvaltıdaydı. Aile kahvaltı sonrası objektife birlikte mutluluk pozu veren Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'nın, ayrılırken ortaya çıkan görüntüyle sosyal medyada gündem oldu.

Derya Tuna eski aşkını öperek yolculadı. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin hayranları, "Yoksa yeniden mi?", "Bu ikili barışsa şaşırmam" yorumları yaptı.



