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Derya Uluğ’nun sevgilisi Asil Gök’e aldığı doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

03.11.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derya Uluğ, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök’ün doğum günü için kesenin ağzını açtı. Kanunlar Gibi, Okyanus ve Canavar gibi şarkılarıyla tanınan Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök için Yeniköy'de bir mekanda doğum günü partisi organize etti. Uluğ'un sevgilisine aldığı saatin fiyatı dudak uçuklattı.

Derya Uluğ’nun sevgilisi Asil Gök’e aldığı doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Mekân çıkışı konuşan Derya Uluğ, "Sevgilinize 150 bin TL değerinde saat hediye etmişsiniz. Doğru mu?" sorusuna, "Asil ile yıllardır beraberiz. O bunu hak ediyor. Müzik kariyerimin bu noktaya gelmesi için çok emek gösterdi. Bu çabanın değeri milyonluk saatle bile ölçülemez" dedi.

"BUNLAR ISINMA TURLARI"

Derya Uluğ'nun parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı. Uluğ, "Bunlar daha ısınma turları" diyerek sevgilisini kahkahaya boğdu.

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"ARTIK SİLDİRECEĞİM"

En büyük pişmanlığının ise kolundaki "Derya Uluğ" dövmesi olduğunu itiraf eden şarkıcı, "18 yaşında yaptırmıştım. Artık sildireceğim." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Etiler'deki bir klinikten çıkarken görüntülenen Derya Uluğ, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Uluğ, "Estetiğe gelmedim. Saç bakım için haftada bir gün buraya geliyorum. Onda da size yakalanıyorum." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ
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