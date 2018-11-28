Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Geçtiğimiz eylül ayında Fransa'da muhteşem bir düğünle evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın, evliliği tek celsede bitti.

Gündemi sarsan yılın boşanmasında, gizliliği bulunan davanın detayları bir bir ortaya çıkmaya başladı.

İddialara göre ikilinin anlaşmasının detayları şöyle:

-Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka verecek.

-10 milyon TL'lik bir ev alıp kızları Melisa'nın üzerine yapacak.

-Ayrıca Acun Ilıcalı, Melisa'nın eğitim-sağlık giderlerini karşılayacak.

-Çiftin kızları Melisa'nın velayeti annede kaldı.

-Şeyma Subaşı artık özel jetle yolculuk yapamayacak