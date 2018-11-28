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Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.11.2018 11:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün 1 yıllık evliliklerini bitiren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın yaptığı gizli anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Geçtiğimiz eylül ayında Fransa'da muhteşem bir düğünle evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın, evliliği tek celsede bitti.

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Gündemi sarsan yılın boşanmasında, gizliliği bulunan davanın detayları bir bir ortaya çıkmaya başladı.

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İddialara göre ikilinin anlaşmasının detayları şöyle:

-Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka verecek.

-10 milyon TL'lik bir ev alıp kızları Melisa'nın üzerine yapacak.

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-Ayrıca Acun Ilıcalı, Melisa'nın eğitim-sağlık giderlerini karşılayacak.

-Çiftin kızları Melisa'nın velayeti annede kaldı.

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-Şeyma Subaşı artık özel jetle yolculuk yapamayacak

  • Miami deki evi kullanmayacak.
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklamaAcun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama
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Şeyma Subaşı boşanma detayları Acun Ilıcalı gizli anlaşma

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
allah bereket versin mantık evliliği budur işte bildiğin acunu kullandı kız helal olsun
vay be... millet bu haberleri görünce kolay para peşinde koşmaya başlıyor.. soygun yapıp para için adam öldürüyor.. herkese hayırlı işler..
@fluide ne alaka şimdi acun muhabirlik zamanlarında asgari ücrete çalışıyodu para biriktirip böyle zenginleşti
bizene boşanmalari her saat haberini veriyorsunuz
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