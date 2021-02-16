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Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye Gara tepkisi: PKK TV'si haline gelmiştir

16.02.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye Gara tepkisi: PKK TV'si haline gelmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Gara operasyonuyla ilgili Halk TV'yi hedef alarak, "Halk TV tıpkısının aynısıyla PKK TV'si haline gelmiştir" diye konuştu.

MHP Genel Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Gara'da şehit edilen 13 vatandaş hakkında konuştu. Önce HDP'ye yüklenen Bahçeli, ardından hedefine Halk TV'yi aldı.

"Sipariş haberciliğin önde gideni Halk TV'nin, bölücü terör örgütünün kaçırıp alı koyduğu vatan evlatlarına 'esir' demek halkın ağzı değil husumetin ağzıdır" diyen Bahçeli, "Halk TV tıpkısının aynısıyla PKK TV'si haline gelmiştir" diye konuştu.

Bahçeli ardından CHP'ye de yüklenerek, "Ya CHP'ye ne demeli. Bu partinin yönetimine musallat olan HDP lobisini nasıl değerlendirmeli. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere kes kopyala yapıştır olarak taziye mesajı yayımlayan CHP'li yöneticilerin PKK'ya açıkça dosdoğru şekilde ismini zikrederek lanetlemediği anlaşılmıştır. PKK'yı afişe etmeden yalnızca terör örgütü sözleriyle kınamak kirli ve kurnaz bir taktiktir. Akıllarında ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar. Gara katliamcısı PKK'yı saklamak ne size ne de gayrimeşru dostunuz" dedi.

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