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Devlet Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünleri için indirim çağrısı

30.11.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, şirketlere temel ihtiyaç ürünleri için indirim yapılması çağrısı yaparak, "Gıda fiyatlarında yüzde 2-5 arasında indirim yapılmalı" dedi. Bahçeli, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a, "Kendisine ve partisine ihanet eden fırsatını bulunca milletine de ihanet eder" sözleriyle tepki gösterdi. Bahçeli son olarak, erken seçim ve sistem tartışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünleri için indirim çağrısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP'nin haftalık grup toplantısında konuşma yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Temelsiz fiyata artışlarının frenlenmesi, hayat pahalılığını engellenmesi hususunda herkesin yapacağı fedakarlıklar vardır. Firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2-5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır. Bizim temennimiz herkesin elini taşın altına koymasıdır.

"BUNLARIN ALAYI SAHTEKARDIR"

Mutfaklarımızda büyük bir yangın var diyorlar. Erdoğan gitmeden ekonomideki sorunlar çözülemez diyorlar. Diyorlar ki Türkiye en büyük istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde yaşıyor. Yalan bunlarda, saptırma bunlarda, bunların alayı sahtekardır. Alayı aydınlıktan korkan müfteriler korosudur.

ALİ BABACAN'A SERT TEPKİ

Biz kayyum değiliz, MHP'yiz. Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Kendisine ve partisine ihanet eden fırsatını bulunca milletine de ihanet eder. Bu şahsa sesleniyorum; kayyumu falan geç partine doldurduğun casuslarla birlikte hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla. Zillet ittifakı bütün imkanlarıyla faaliyettedir. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan video yayınlamaya iyiden iyiye merak salmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zahmete girme; CHP'nin başına bir kaset komplosuyla inmen, terörle mücadeleye hayır demen, terörizme gülücükler saçman, HDP'yi meşru sayman, terörist Demirtaş'ı övmen, İstiklal Marşı'nı okuyamaman, yabancı büyükelçilerden aman dilemen, senin lekeli mirasın olarak anılacaktır.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Bu mudur sizin helalleşmeniz? Buysa eğer siyasetiniz yere batsın diyorum. PKK'nın terör elebaşları özerklik şartıyla helalleşmeye hazır olduklarını açıklıyor. Peki CHP Genel Başkanı buna ne diyor? Utanmadan gayri milli diyen Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğin derin manasını bilmeyen zilletin temsilcidir. Gayri milli arıyorsa çevresine baksın. Sayın Kılıçdaroğlu benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem sana ve sülalene 100 yıl yeter. Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, sevsen de sevmesen de alışman, riayet etmen tavsiyemdir. 2023 yılının haziran ayını bekleyin, biraz daha dişinizi sıkın.

SİSTEM TARTIŞMASI

Güçlendirilmiş parlamenter sistem zaman kaybıdır. Parlamenter sistemde kurulan hükümetler, özellikle koalisyon hükümetleri ülkeyi tek bir adım öteye götürememişlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle çift başlılık sona ermiştir. Cumhurbaşkanı'nı millet aracısız ve doğrudan seçmektedir. Geleceğiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türkiye artık denenmiş yollardan geçmeyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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