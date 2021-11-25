MHP'de MYK toplandı! Devlet Bahçeli açıklama yapacak

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında başladı.
Döviz kurundaki yükseliş, ve muhalefetin erken seçim çağrıları sonrası yapılan kritik toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Kritik toplantının ardından saat 15.00'de MHP lideri Develet Bahçeli açıklama yapacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'ye çağrı yaparak "Bahçeli'ye seslenmek isterim; İçinde bir damla millet sevgisi varsa seçimin yolunu aç." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada erken seçime kapıyı kapatmış "Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçim. Erken seçim falan yoktur. Seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır." demişti.
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