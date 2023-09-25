Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü, kocaman oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündem olan Karadağlı bu defa kızı Zeyno ile konuşulmaya başlandı. Ünlü ismin kızını görenler çok şaşırdı.

Tamer Karadağlı 1967 yılında Ankara'da doğdu. Azer, kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. Çocukluk döneminde ailesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti, ilkokula orada başladı.

Ailesinin Türkiye'ye dönmesi üzerine eğitimine TED Ankara Koleji'nde devam eden Karadağlı, bu okulda öğrenciyken sahnelenen Kral ve Ben oyununda yer aldı ve oyuncu olmaya karar verdi.

Liseye başladığı sene ABD'ye döndü, 18 yaşında Türkiye'ye geri gelerek lise öğrenimini Çankaya Lisesi'nde tamamladı. Sinema oyuncusu olmak amacıyla tiyatro eğitimi almak için konservatuvara, ardından Shakespeare'in Kuru Gürültü oyununa hazırlanarak Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tiyatro bölümüne başvurdu. Bu bölümde yüksek öğrenimi tamamladı.

Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra dizi oyunculuğu yaptı. Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanındı. 2002 yılından itibaren 17 yıl boyunca Türk televizyonlarında yayımlanan Çocuklar Duymasın adlı aile dizisinde Taşfırın erkeği Haluk rolünü canlandırdı.

Resmi gazetede 11 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne getirildi.

Tamer Karadağlı, oyuncu Arzu Balkan ile 30 Kasım 2002'de evlendi. Çiftin bu evlilikten Zeyno isminde bir kız çocuğu oldu. Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan, 2007 yılında boşandı.

Ünlü oyuncunun kızı Zeyno Karadağlı şimdilerde 17 yaşında bir genç kız. Müzikle uğraşan Zeyno piyano çalıyor. Annesi ve babasıyla olan pozlarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Zeyno Karadağlı güzelliğiyle beğeni topluyor.

Zeyno Karadağlı'yı görenler; 'Ne kadar güzelsin', 'Aynı annesi', 'Annesine çok benziyor' gibi yorumlar yapıyorlar.



