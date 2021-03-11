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Devrim Yakut kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte hayat hikayesi!

11.03.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Devrim Yakut kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte hayat hikayesi!

Kelebeğin Rüyası ve Ekşi Elmalar gibi büyük filmlerde rol alan Devrim Yakut, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu Devrim Yakut’un hayat hikayesi ile pek çok kişi tarafından merak ediliyor. En son 2020 yılında vizyona giren Bamsı Beyrek sinema filminde yer alan Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde…

2013’de vizyona giren Kelebeğin Rüyası filminde Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat’la beraber rol almıştı. Kelebeğin Rüyası, 86. Akademi Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmişti. Başarılı birçok yapımda yer alan Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut kaç yaşındadır? İşte hayat hikayesi…

DEVRİM YAKUT KİMDİR?

Devrim Yakut, 27 Mayıs 1968 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Tam adı Seher Devrim Yakut’tur. 1994 – 2003 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak yer aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. 2003 yılında ise Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı. 2005 yılında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde Temel Oyunculuk dersleri vermeye başladı. 2007 yılında ise Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi’de de oyunculuk dersleri vermiştir. 2016 yılında ise Devlet Tiyatroları’ndan emekli olmuştur.

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6 Haziran 2012’de kendisi gibi tiyatrocu olan Alper Kut ile evlendi.
2013 yılında vizyona giren “Kelebeğin Rüyası” filminde Fikriye Onur karakterine hayat vermiştir.

FİLMLERİ

  • Unutma Beni
  • Hisar Buselik
  • Yeniden Başla
  • Keşanlı Ali Destanı
  • Annem Uyurken
  • Kelebeğin Rüyası
  • Ben Onu Çok Sevdim
  • Düğün Dernek
  • Analı Oğullu
  • Anasının Oğlu
  • Yağmur: Kıyamet Çiçeği
  • Vicdan
  • 8 Saniye
  • Bana Masal Anlatma
  • Hom Ofis
  • Çalsın Sazlar
  • Düğün Dernek 2: Sünnet(Hatice)
  • Thıgt Dress
  • Ekşi Elmalar
  • Cesur ve Güzel

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