Dexter dizisine ilham oldu! Yalnızca tecavüzcüleri ve katilleri öldüren seri katil: Pedro Rodrigues Filho

Pedro Rodrigues Filho, 1954 yılında Brezilya’da doğdu. İşlediği cinayetler sebebiyle 128 yıl hapis cezasına çarptırılan Filho, ilk cinayetini henüz 14 yaşındayken işledi. Okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan babasını hırsızlıkla suçlayan ve onu kovan beldiye başkan yardımcısını pompalı tüfekle öldürdü. Gerçek hırsızı bularak onu da öldürdü. İşlediği iki cinayetten sonra Sao Paula’ya kaçan Fiho, burada bir uyuşturucu satıcısı ve birkaç hırsızı öldürdü.

Sao Paulo’da aşık olan Filho, normal bir hayat yaşamaya başladı. Fakat mutluluğu mafyanın sevgilisini öldürmesiyle son buldu. Sevgilisini öldüren adamı bulabilmek için çok sayıda insanı öldüren Pedro Filho, yeri gelince işkenceye de başvurdu ve en sonunda dileğini gerçekleştirdi. Sonraki hedefi ise annesini öldüren babası oldu. Babasını hapishanede ziyaret eden Filho, orada onu 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. En sonunda 1973 yılında tutuklanan Pedro Rodrigues Filho, hapishaneye giden araçtaki tecavüzcüyü henüz yoldayken öldürdü. Hapishanede ise tam 47 cinayet işledi. Hapse girdiğinde 128 yıl cezası olan, fakat hapisteyken işlediği cinayetlerle bu sayıyı 400 yıla çıkarmayı başaran Pedro, yalnızca 34 yıl hapis yatıp çıktı ve yaşamına normal bir şekilde devam etti.



