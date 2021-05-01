Dexter'ın 9. yeni sezonu ne zaman? Dexter yeni sezon fragmanı geldi…

2006 yılında Showtime kanalında yayın hayatına başlayan Amerikalı drama dizisi Dexter, dünya çapında oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip. Diziseverler tarafından merak edilen Dexter dizisinin yeni sezonuyla ilgili güzel haberler geldi. Peki Dexter'in 9. yeni sezonu ne zaman?

DEXTER'UN 9. YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Son bilgilere göre Dexter dizisinin 9. yeni sezonu sonbaharda başlayacak ve 10 bölümlük bir dizi olacak. Dexter dizisinde Dexter Morgan (Michael C. Hall), Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analisti olarak çalışıyor ve ayrıca bir seri katil olarak gizli bir hayat sürdürüyor. Miami'de geçen hikâye Jeff Lindsay'in Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter romanından uyarlanmıştır. Sonraki sezonları Lindsay'in romanlarından bağımsız olarak yapılmıştır. Dizinin ilk bölümünü yazan James Manos tarafından televizyona uyarlanmıştır.

DEXTER YENİ SEZON FRAGMANI (9. SEZON)

Dexter yeni sezon fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.