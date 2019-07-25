DGS 2019 Tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, tercihler nasıl yapılacak?

Üniversite eğitimini daha ileriye götürmek isteyen önlisans öğrencileri için DGS büyük bir fırsat. Bunun için DGS’ye giren pek çok öğrenci heyecanla bugün açıklanan sonuçları bekliyorlardı. Şimdi puanını öğrenen öğrenciler DGS tercih sürecini bekliyor. Peki DGS 2019 tercih kılavızı ne zaman yayımlanacak ve lisans bölümleri nasıl tercih edilecek?
ÖSYM’nin 2019 DGS kılavuzunda paylaştığı bilgilere göre tercih süreci ile ilgili detaylar ve DGS 2019 tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasını takiben ÖSYM’nin resmi internet sitesinden (osym.gov.tr) paylaşılacak.
Adayların yayımlanacak DGS tercih kılavuzunda verilen bilgilere ve uyarılara dikkat ederek ÖSYM aday işlemleri sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tercihlerini kuruma iletecekler.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini vevarsa koşullarını göstermektedir. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir.
TABLO-1.Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları
Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir.
Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.
Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
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