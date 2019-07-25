HABER

DGS 2019 Tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, tercihler nasıl yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra şimdi adaylar puanlarına göre tercih yapacacaklar. Peki DGS 2019 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak. Adayların tercih sürecinde izlemeleri gereken adımlar nelerdir? İşte DGS tercih süreci ile ilgili detaylar...

DGS 2019 Tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, tercihler nasıl yapılacak?

Üniversite eğitimini daha ileriye götürmek isteyen önlisans öğrencileri için DGS büyük bir fırsat. Bunun için DGS’ye giren pek çok öğrenci heyecanla bugün açıklanan sonuçları bekliyorlardı. Şimdi puanını öğrenen öğrenciler DGS tercih sürecini bekliyor. Peki DGS 2019 tercih kılavızı ne zaman yayımlanacak ve lisans bölümleri nasıl tercih edilecek?

DGS 2019 TERCİH KILAVUZU

ÖSYM’nin 2019 DGS kılavuzunda paylaştığı bilgilere göre tercih süreci ile ilgili detaylar ve DGS 2019 tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasını takiben ÖSYM’nin resmi internet sitesinden (osym.gov.tr) paylaşılacak.

DGS TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Adayların yayımlanacak DGS tercih kılavuzunda verilen bilgilere ve uyarılara dikkat ederek ÖSYM aday işlemleri sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tercihlerini kuruma iletecekler.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini vevarsa koşullarını göstermektedir. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir.

TABLO-1.Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları

Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir.

Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.

Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

DGS sonuçları açıklandı! Dikey geçiş tercihleri nasıl yapılacak?DGS sonuçları açıklandı! Dikey geçiş tercihleri nasıl yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dgs 2019 Tercih Kılavuzu

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MEB’den yönetmelik değişikliği! İlk ve ortaokullarda yeni dönem

MEB’den yönetmelik değişikliği! İlk ve ortaokullarda yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okullarda yeni dönem! Bakanlık hazırladı

Okullarda yeni dönem! Bakanlık hazırladı

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DGS sonuçları açıklandı! Dikey geçiş tercihleri nasıl yapılacak?

DGS sonuçları açıklandı!

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Bursluluk sınavını kazananların burs paraları ne zaman yatacak? 2019 burs ücreti ne kadar?

Burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Son dakika: LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı

LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.