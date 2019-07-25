DGS 2019 Tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, tercihler nasıl yapılacak?

Üniversite eğitimini daha ileriye götürmek isteyen önlisans öğrencileri için DGS büyük bir fırsat. Bunun için DGS’ye giren pek çok öğrenci heyecanla bugün açıklanan sonuçları bekliyorlardı. Şimdi puanını öğrenen öğrenciler DGS tercih sürecini bekliyor. Peki DGS 2019 tercih kılavızı ne zaman yayımlanacak ve lisans bölümleri nasıl tercih edilecek?

DGS 2019 TERCİH KILAVUZU

ÖSYM’nin 2019 DGS kılavuzunda paylaştığı bilgilere göre tercih süreci ile ilgili detaylar ve DGS 2019 tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasını takiben ÖSYM’nin resmi internet sitesinden (osym.gov.tr) paylaşılacak.

DGS TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Adayların yayımlanacak DGS tercih kılavuzunda verilen bilgilere ve uyarılara dikkat ederek ÖSYM aday işlemleri sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tercihlerini kuruma iletecekler.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.