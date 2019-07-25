DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2019 DGS’de sonuç sorgulama heyecanı!

Bir 2 yıllık bölünden 4 yıllık bölüme yani önlisans bölümünden lisans bölümüne geçiş hakkı için ÖSYm tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yapılmaktadır. Bu yıl DGS’ye giren adaylar ÖSYM takvimine göre bugün açıklanacağı bildirilen sınav sonuçlarının ilanı için bekliyorlar.

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA İLAN EDİLECEK?

ÖSYM’nin 2019 yılına ait takvimine göre DGS sonuçları bugün açıklanacak. Ancak henüz sonuçların öğrenileceği sonuc.osym.gov.tr sayfasına DGS ile ilgili bir güncelleme gelmedi.

2019 DGS sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler sınav sonuçları ne zaman sorgulayabileceklerini merak ediyorlar. ÖSYM her sınav soncu için bir tarih belirtse de o tarihte sonuçların saat kaçta açıklanacağını önceden söylemiyor. O yüzden resmi olarak DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak bilinmiyor. Ancak sonuçların 16.45’te ilan edildiği geçtiğimiz seneyi dikkate alırsak öğrencilerin bugün akşamüstüne kadar beklemek durumunda kalabileceklerini belirtelim.

SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

Aşağıdaki bağlantı ile ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasına erişebilirsiniz. DGS sonuçları ilan edildiğinde söz konusu sayfadaki DGS başlığından istenilen bilgileri girerek DGS sonucu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

ÖSYM’nin sınav sonucu sorgulama sayfası için tıklayınız

