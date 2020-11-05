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DHKP-C operasyonuyla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 17:35 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 14 Ekim'de İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı.

DHKP-C operasyonuyla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!

DHA'nın edindiği bilgilere göre, çelik plakalarla güçlendirilmiş zırhlı kapıları olan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyon sonrası yapılan detaylı aramada, terör örgütü üyeleri tarafından imha edilemeyen dijital arşivin tamamı ele geçirildi. Dijital arşivin içeriği incelendiğinde DHKP/C terör örgütünün tüm Türkiye'deki eylem ve faaliyetleri, örgüt yönetiminin alt kadrolara verdiği talimatlar, alt kadroların yapmış olduğu örgütsel faaliyetler, raporlamalar, örgütün sadece illegal ilişki olarak kullandığı ve ismi bugüne kadar deşifre edilememiş 'gizli gruplar' adını verdiği ilişkileri deşifre edildi.

TERÖRİSTLERİN RAPORLARI ELE GEÇİRİLDİ

Örgütün aktif olduğu mahallelerde yapmış olduğu duvarlara yazılar yazılması, topladıkları aidatlar, yaptıkları ölüm oruçları, mahallede sattıkları dergilere kadar örgüt yönetimine detaylı raporlamalar gönderdikleri tespit edildi. Örgüt mensuplarının hepsinin örgüt yönetimi tarafından belirlenmiş bir kod adı olduğu, aynı şekilde örgütün faaliyet yürüttüğü alanlardan illere hatta mahallelere kadar kod isim belirledikleri, tespit edilmiş ve bu kod isimlerinin tamamının da deşifre edildiği öğrenildi.

KURUMLARA SIĞINAK TÜNELLER AÇMIŞLAR

Terör örgütü DHKP-C'nin arşivlerinde, şehirleri kodladıkları da ortaya çıkarıldı. Buna göre Bursa yeşil, Hatay balkon, Mersin bahçe, Adana köprü adlarıyla kodlandı. Örgütün arşivinden “Halkın Mühendis Mimarlarıö adıyla bir başka yapılanması daha olduğu ortaya çıktı. Örgütün mühendis ve mimar olan kişileri kullanarak ve “muslukçularö gibi kod isimleri de vererek Türkiye'deki bazı kurumlara sığınaklar, tüneller açtığı, kırsaldaki teröristlerin ihtiyaçları için su türbini, gece görüş kaskı gibi ekipmanlar hazırladıkları tespit edildi. Dijital arşivden örgütün çeşitli sanatçı, aydın, dernek, meslek odası gibi kurumlarla olan ilişkilerini kanıtlayacak belgeler de elde edildiği öğrenildi.

AVUKAT EBRU TİMTİK'İN DE ÖLÜM ORUCU TALİMATI ÖRGÜTTEN

Ele geçirilen dijital arşivde geçtiğimiz günlerde ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in eylemini, örgütün talimatıyla yaptığı da ortaya çıktı. Örgütün bu ölümle birlikte avukatları ayaklandırmayı, bir sonraki aşamada da bu ayaklanmayı halkın tamamına yaymak için faaliyet yürütmeyi planladığı, bu doğrultuda talimatı olduğu tespit edildi.

YÜKSEL CADDESİ EYLEMLERİ AVRUPA'DAKİ DHKP-C ELEBAŞLARINDAN GELDİ

Ankara'da Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları Anıtı önünde 2016 yılında 679 numaralı KHK ile öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen, başlattığı açlık grevi eylemiyle gündeme gelen N.G. isimli kişinin de DHKP/C terör örgütü yapılanmalarından olan sözde Direnişler Meclisi isimli yapının sorumlusu olduğu tespit edildi. Bu yapının amacının diğer terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP ile birlikte hareket etme amacıyla hareket ettiği belirlendi. Örgütün Avrupa'daki elebaşlarından gelen talimatlarla Yüksel Caddesi'nde çok sayıda eylem ve etkinlikler gerçekleştirildiği de ortaya çıkarıldı.

97 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen dijitallerin incelenmesi sonrası İstanbul merkezli 12 ilde toplam 87 adreste 120 şüpheliye yönelik 87 adreste yapılan operasyonda, aralarında örgütün Akdeniz Bölge sorumlusu, Anadolu illeri sorumlusu, çeşitli il ve alan sorumlularının da bulunduğu 97 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 49'u tutuklanırken, 48'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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