Didem Kınalı dert yandı! "Kiracım evimi başkasına kiralıyor"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Didem Kınalı, geçtiğimiz akşam sahne öncesi kendisinin tahsis ettiği özel otomobilin içinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kiracısından dert yanan oryantal Kınalı, "Kiracım 30- 40 bin lira kira bedeli olan evime 2600 lira kira veriyor. Bu ay sözleşmesi bitti. Ama hala çıkmıyor bir de başkasına kiraya veriyor." ifadelerini kullandı.

"RAKİPSİZ OLMAKTAN MUTLUYUM"

Didem Kınalı, gazetecilerin "Veliahtınız var mı?" sorusuna "Rakipsiz olmaktan rahatsızlık duymuyorum hatta mutluyum. Kostümlerimi çok seviyorum ama kostümlerim yasaklı. İnsanları, her şeyi çok seviyorum ama bazen aşırı iyi niyetli olabiliyorum. Yüzüme 'Canım' diyen insanlar arkamı döndüğümde işlerimi iptal ettirmeye çalışıyorlar. Özellikle bazı şarkıcı arkadaşlarım yapıyor bunu. Hayret ediyorum." yanıtını verdi.



"MİLLETÇE AŞACAĞIZ BU DURUMU"

35 yaşındaki ünlü isim, "Okul açmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Dans okulu açmayı düşünmüyorum. Dünyanın bir ucuna gidiyorum, dersler veriyorum. Ama kendi ülkemde bir türlü değer göremiyorum, kapılar yüzüme kapanıyor. Bu durumu umarım milletçe aşacağız." sözleriyle cevapladı.

