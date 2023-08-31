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  4. Didem Soydan cadde ortasında bikini altını düzeltince olay oldu! Sınırları yine zorladı

Didem Soydan cadde ortasında bikini altını düzeltince olay oldu! Sınırları yine zorladı

31.08.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her açıklaması ve her paylaşımıyla olay olan Didem Soydan bu defa yine sınırları zorladı. Sosyal medyadaki iddialı ve cesur halleriyle dikkat çeken Didem Soydan cadde ortasında bikini altını düzeltti. O anlarını takipçileriyle paylaşan Didem Soydan'a yorum yağdı.

Yaptığı her açıklama, giydiği her kıyafet ve verdiği pozlarla sık sık gündem olan ünlü model Didem Soydan'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Yine sınırlarını zorlayan Soydan, bu defa cadde ortasında bikini altını düzelttiği anları takipçileriyle paylaştı.

Barselona sokaklarında yaptığı kombinle gezen Didem Soydan'ın bu pozuna yorum yağdı. Festival tarzıyla dikkat çeken Soydan üzerine mavi basketbol forması giymeyi tercih ederken, altına mavi parlak bikini altı giydi.

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Didem Soydan'ın cadde ortasında bikinisini düzelttiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Soydan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Didem Soydan'ı bazı kullanıcılar; 'Özgürlüğünüz batsın', 'Medeniyetle edepsizliği karıştırmışlar' diye eleştirirken bazı kullanıcılar da 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaptılar.

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Ünlü model geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis Işiten'in YouTube kanalına konuk olmuş ve açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu. Soydan'ın "Aşık olduğum kişinin ailesi var" demesi üzerine akıllara Can Bonomo gelmişti.

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Didem Soydan daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmışt: "Dün itibari ile yanlış yerlere çekilen bir konudan, kişilere verdiğim saygı ve değerden sebep bu açıklamayı yapıyorum. Türkiye’de yaşamayan ve Türkiye ile alakası olmayan birinden bahsetmeme rağmen konuyu magazine çok uygun olması sebebiyle yanlış isimler üzerinden yorumladınız.

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Yayında da belirttiğim gibi Amerika’da yaşadığım döneme dair bir hikayeydi. Bu konunun yanlış yerlere gitmesinden dolayı gerçekten üzgünüm. Lütfen kimseyi alakaları olmayan bir konuya dahil ederek rahatsızlık vermeyin” ifadelerini kullanmıştı.

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Didem Soydan Model

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