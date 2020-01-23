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Didem Soydan çirkin mesajları yanıtsız bırakmıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Model Didem Soydan sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen müstehcen bir mesajı ifşa etmiş ve altına yazdığı yanıtla dikkat çekmişti. Soydan'a müstehcen mesajı atan kullanıcı başarılı isme yanıt vermeye kalkınca Soydan'dan yine çok çarpıcı bir yanıt aldı.

Didem Soydan çirkin mesajları yanıtsız bırakmıyor!

Ünlü model Didem Soydan, son olarak bir takipçisinin “Merhaba, nasılsın? Antalya'ya geliyor musun? Canım, hastayım sana. Seninle sex yapmadan ölmek istemiyorum” mesajlarını ifşa etti. Soydan, bu mesajı hikâye bölümünde paylaşarak takipçisine, “Kötü bir haberim var, benimle seks yapmadan öleceksin” diye yazdı.

Didem Soydan ifşa etti! 'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum'Didem Soydan ifşa etti! 'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum'

Ancak bu müstehcen teklifte bulunan sosyal medya kullanıcısı kendisine verilen yanıttan hoşlanmamış olacak ki bu defa Twitter hesabı üzerinden ‘Kötü bir haberim var, sen de benimle seks yapmadan öleceksin’ şeklinde bir çıkışta bulundu.

didemsoydan-twitter

DİDEM SOYDAN YİNE YANIT VERDİ

Tıpkı ilk paylaşımında olduğu gibi bu mesajı da yanıtsız bırakmayan ve çok sert bir tepki veren Didem Soydan “Sen bana müjdeli haber verdin oğul! Düşünmesi bile kahredecek bir şey olurdu senle” şeklinde bir cevap vererek bu tarz paylaşımda bulunmaya yeltenecek isimlere adeta bir gözdağı verdi.

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