MAGAZİN

Didem Soydan'dan cesur poz tepkisi: Çıplak değilim

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2018 10:25 | Son Güncelleme

Seksi model Didem Soydan bir parti çıkısında kendisine yöneltilen sorulara tepki gösterdi

Sosyal medya hesaplarında cesur paylaşımlarıyla beğeni toplayan Didem Soydan, iç çamaşırlarıyla paylaştığı pozu sorulunca bakın ne tepki verdi

Didem Soydan tepki gösterdi

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Sosyal medyadaki tarzıyla gündeme sık sık gelen model Didem Soydan, modelliğin hakkını verdiğini her fırsatta paylaşımlarıyla gösteriyor.
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Cesur paylaşımlarıyla sık sık tepki alan Didem Soydan kimseyi takmıyor zaman zaman ise takipçilerine ayar veriyor.
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Didem Soydan, katıldığı doğum günü partisinden çıkarken görüntü alan muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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Sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla ilgili kendisine yöneltilen sorulara Didem Soydan şu sözlerle tepki gösterdi.
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Soydan, Instagram'da paylaştığı fotoğraflar için yapılan 'yarı çıplak' yorumlarına şu yanıtı verdi:
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"Yarı çıplaktan kasıt ne? Ben modelim. Benim işim bu. O fotoğrafda çıplak değilim iç çamaşırlarım var. Ben bir tepki almadım, bu halkın taktiri. Bu soruyu sormakla keyfimi kaçıramayacaksınız.
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Arkadaşımın doğum günü partisine geldim ve şimdi de arkadaşım ile gidiyorum"
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