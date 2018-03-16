Didem Soydan'dan cesur poz tepkisi: Çıplak değilim

Sosyal medya hesaplarında cesur paylaşımlarıyla beğeni toplayan Didem Soydan, iç çamaşırlarıyla paylaştığı pozu sorulunca bakın ne tepki verdi
Didem Soydan tepki gösterdi
1 / 12
Sosyal medyadaki tarzıyla gündeme sık sık gelen model Didem Soydan, modelliğin hakkını verdiğini her fırsatta paylaşımlarıyla gösteriyor.
2 / 12
Cesur paylaşımlarıyla sık sık tepki alan Didem Soydan kimseyi takmıyor zaman zaman ise takipçilerine ayar veriyor.
3 / 12
Didem Soydan, katıldığı doğum günü partisinden çıkarken görüntü alan muhabirlerin sorularını yanıtladı.
4 / 12
Sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla ilgili kendisine yöneltilen sorulara Didem Soydan şu sözlerle tepki gösterdi.
5 / 12
Soydan, Instagram'da paylaştığı fotoğraflar için yapılan 'yarı çıplak' yorumlarına şu yanıtı verdi:
6 / 12
"Yarı çıplaktan kasıt ne? Ben modelim. Benim işim bu. O fotoğrafda çıplak değilim iç çamaşırlarım var. Ben bir tepki almadım, bu halkın taktiri. Bu soruyu sormakla keyfimi kaçıramayacaksınız.
7 / 12
Arkadaşımın doğum günü partisine geldim ve şimdi de arkadaşım ile gidiyorum"
Okuyucu Yorumları 0 yorum