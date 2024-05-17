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Son dakika | Et fiyatlarındaki artış Erdoğan'ın gündeminde! "Bugün açıklanacak" diyerek duyurdu: Hibe desteğinde hak sahipleri belli oluyor

17.05.2024 15:23
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki artışla ilgili açıklama geldi. Erdoğan, fiyatlardaki dalgalanmaya ilişkin mesaj verdi. Erdoğan ayrıca 5 milyar lira hibe desteği sağlanacak 7 bin proje ile hak sahiplerini bugün açıklanmaya başlayacağını duyurdu.

Son dakika | Et fiyatlarındaki artış Erdoğan'ın gündeminde! "Bugün açıklanacak" diyerek duyurdu: Hibe desteğinde hak sahipleri belli oluyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programında konuşma gerçekleştirdi.

"EKSİKLERİ GİDERMENİN DERDİNDEYİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Tarımda çözüm odaklı bakış açısıyla hareket ediyoruz. Eksikleri gidermenin derdindeyiz. Tarım sektörümüzün 21 yılda elde ettiği başarıların değersizleştirilmesine mahal vermeden Türkiye'yi hep beraber hedeflerine ulaştıralım istiyoruz. Yeter ki tarım konusu ön yargılara kurban edilmesin. Gerisi biraz gayret ve emekle kolayca gelecektir.

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  • Ülkemizde muhalefetin ezberi olan 'Tarım bitti' tezlerinin ne kadar içi boş, temelsiz ve gerçek dışı olduğunu rakamlarla teyit ettik.

"ET FİYATLARINDAKİ DALGALI HAREKETİ YOK SAYAMAYIZ"

  • Kırmızı ve beyaz ette son dönemde yaşanan dalgalı hareketi yok sayamayız. Başarılarımızla birlikte problem üreten alanların da farkındayız.

  • Tarımı sadece ekonomimiz için değil, milletimizin bekası için de hayati önemde bir sektör olarak görüyoruz.

"BUGÜN AÇIKLANMAYA BAŞLAYACAK"

  • Hibe desteğini 14 milyon liraya yükselttik. 5 milyar lira hibe desteği sağlayacağımız 7 bin projeyi ve hak sahiplerini bugünden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamaya başlayacak. Üretim planlaması kapsamında, üretim ve sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz ilk defa ilave faiz kar payı indiriminden yararlanabilecek.

  • Tarım kredilerin tutarı 480 milyar lirayı aştı. Gayemiz insanları doğdukları yerde doyar hale getirmek. Toplam 13 milyar lira yatırım yapılacak, yaklaşık 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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