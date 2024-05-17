Son dakika | Et fiyatlarındaki artış Erdoğan'ın gündeminde! "Bugün açıklanacak" diyerek duyurdu: Hibe desteğinde hak sahipleri belli oluyor

Hibe desteğini 14 milyon liraya yükselttik. 5 milyar lira hibe desteği sağlayacağımız 7 bin projeyi ve hak sahiplerini bugünden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamaya başlayacak. Üretim planlaması kapsamında, üretim ve sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz ilk defa ilave faiz kar payı indiriminden yararlanabilecek.