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  4. Yer: Tokat! Keserle önce başına sonra bacaklarına defalarca vurdu... O anlar kamerada!

Yer: Tokat! Keserle önce başına sonra bacaklarına defalarca vurdu... O anlar kamerada!

17.05.2024 14:14
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Tokat'ta alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma bir anda kavgaya döndü. 21 yaşındaki Mert Torun'un kafasına aldığı keser darbesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp, küfürleşti. Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun’a saldırdı. Samet C., elindeki keserle Mert Torun’un başına ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN YAPMIŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.

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Olayın ardından kaçan Bekir Y. ile Samet C. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden Samet C. ifadesinde Mert Torun’un kendisine telefonda küfür ettiğini bu sebeple saldırdığını söylediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Tokat kavga keser
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