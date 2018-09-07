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Didem Soydan'dan yatak pozu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 14:36 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Didem Soydan yatak pozuyla beğeni topladı

Didem Soydan'dan yatak pozu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı yatak pozuyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Didem Soydan paylaşımına "Temiz pak giyinmişim sence de çok seksi değil miyim" notunu düştü.

Soydan'ın yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğrafı 20 binin üzerinde beğeni aldı.

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Hikayesinde ise annesiyle sohbetini paylaşan Soydan, annesine burnunu estetik yapan doktoru önermesiyle dikkat çekti. Samimi sohbetlerini yayınlayan Soydan hayranlarından yine tam not aldı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

Daha önce bir partide iki erkekle yakın şekilde dans ettiği görüntüleri paylaşan Didem Soydan, bu anları ağır çekim olarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntüler yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlenmişti. Soydan'ın videosu kısa sürede sosyal ağlarda yayılıp, binlerce yorum yapılmıştı.

Didem Soydan'ın yatak pozu olay oldu - Magazin haberleri
Ünlü manken kendisine gelen eleştirel yorumları ti'ye alıp, Twitter hesabından "O zaman danssss" yorumunda bulunmuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kaşarlıkta son nokta...! toplum ne kadar bozuldu ! sokaklarda kalçasının kenarları görünen şort giyen küçücük kızlarla dolu! 16-17 kızların erkek arkadaşı olmasını aileler normal karşılıyor! yani diyeceğim aile terbiyesi örf adetler bitiyor çok tehlikeli bir gelicek geliyor ....
valla saçımı uzatsam senden seksi olurum ????????
MAŞAALLAH ALLAH NAZARDAN SAKLASIN ÇOKTA KİBAR BİR HANIMEFENDİ ....
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