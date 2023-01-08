Didem Soydan dekolteli fotoğrafını paylaştı! Seksi pozuna beğeni yağdı!

Didem Soydan verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor. Daha önce deri kıyafetleriyle motor üzerinde pozlar veren ünlü modelden bir paylaşım daha geldi.

Kalçasını açıkta bırakan deri tulumuyla Ersöz Ata'ya poz veren Didem Soydan çekimden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI!

Didem Soydan'ın son paylaşımına kısa sürede adeta yorum yağdı. Kullanıcılar paylaşımın altına '' Vahşi leopar gibisin, sevdim tarzını.'', Çok güzelsin pamuk prenses her zamanki gibi mükemmelsin'', '' Didem ne yaparsa yakışır'' gibi yorumlarda bulundular.

'' Ay kürküm düştü dur kaldırayım'' yorumu ise en çok beğeni alan yorum oldu.



