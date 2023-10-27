Didem Soydan, gece kulübünde yaşadıklarını böyle anlattı: "Seninle ne kahve içerim, ne de seks yaparım"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan manken Didem Soydan, konuk olduğu bir programda, kendisini aşırı iten bir erkek özelliği ve tipi hakkında konuştu.

Soydan programda, bir gece kulübünde bir erkekle eğlendiğini ancak o kişiyle gece hiçbir şekilde iletişiminin olmadığını anlattı.

"SENİNLE NE KAHVE İÇERİM..."

Soydan, o gece dans ettiği kişinin kendisine bir paragraf mesaj attığını ve kendisinin de bu duruma karşı bir paragraf yazdığını dile getirerek, cümleyi "Seninle ne kahve içerim, ne cin tonik içerim, ne flört ederim, ne de seks yaparım" şeklinde bitirdiğini söyledi.