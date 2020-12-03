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Didem Soydan'ın çok konuşulan pozları! 'Cinsiyet ayrımından kurtulmanın zamanı geldi'

03.12.2020 17:28 | Son Güncelleme:
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Didem Soydan'ın çok konuşulan pozları! 'Cinsiyet ayrımından kurtulmanın zamanı geldi'

Başarılı model Didem Soydan, kendisini 'Sadece ‘insan’a odaklanmayı hedefleyen' bir moda markasının çekimlerine katıldı. Soydan, nefes kesen pozlar verdi. Soydan'ın pozlarına beğeni yağdı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Didem Soydan yine beğeni topladı. Güzel model Soydan sosyal medyayı salladı. Cinsiyetçi giyime karşı bir girişim olarak ortaya çıkan MX, ünlü manken Didem Soydan'ı kamera karşısına aldı ve Soydan, birbirinden cesur pozlar verdi.

Marka, Sadece kadın-erkek ayrımını değil, feminen, maskülen, unisex gibi sıfatları da ortadan kaldıran, toplumsal cinsiyet rollerinin, bütün ötekileştirmelerin karşısında durmayı hedefliyor.
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Didem Soydan marka için verdiği pozları "Sürekli değişen evrende, MX tüm cinsiyetlerin eşitliği adına ilk koleksiyonu başlattı! Cinsiyet ayrımından kurtulmanın zamanı geldi. İnsanları cinsiyet ve şekline göre değil, benzersiz özelliklerine göre kabul etmeye başlama zamanı.

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Cinsiyeti olmayan bir dünyanın zamanı geldi, çünkü hepimizin gördüğü üzere 'kalitenin cinsiyeti yok'" notuyla paylaştı.

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