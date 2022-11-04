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  4. Didem Soydan'ın son halini gören tanıyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Didem Soydan'ın son halini gören tanıyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

04.11.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden güzel model Didem Doydan, bu defa yeni stiliyle dikkatleri üzerine topladı. Didem Soydan'ı görenler tanımakta zorlandı.

Didem Soydan'ın son halini gören tanıyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

En son yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, yeni saç stiliyle takipçilerini şaşırttı. Didem Soydan'a sosyal medyada yorum yağdı. Güzel modele ''Bir arkadaşın da mı uyarmadı seni?'' ve ''Bu halini hiç sevmedim'' gibi yorumlar yapıldı. Didem Soydan, bazı takipçileri tarafından Birce Akalay ve İrem Helvacıoğlu'na benzetildi.

İşte Didem Soydan'ın son paylaşımı:

Didem Soydan'ın son halini gören tanıyamadı! Sosyal medyada yorum yağdı

Hayranlarının sarı ve kısa saçlarıyla görmeye alışık olduğu Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alarak saçlarını kahverengiye boyatmıştı.

Didem Soydan'ın son halini gören tanıyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Uzun saçlarıyla dikkat çeken ünlü model, kahkül yaptırdıktan sonra bambaşka bir görünüme kavuştu.

Didem Soydan'ın son halini gören tanıyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Instagram'da 750 binden fazla takipçisi bulunan Didem Soydan, iddialı pozlarıyla magazin basınının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Didem Soydan'ın son halini gören tanıyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan güzel model, zaman zaman estetik iddialarıyla da gündeme geliyor.

Didem Soydan'ın son halini gören tanıyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Didem Soydan'ın son halini gören tanıyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Didem Soydan'ın son halini gören tanıyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Didem Soydan'ın son halini gören tanıyamadı! Sosyal medyada gündem oldu


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