Didem Soydan'ın son halini gören tanıyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

En son yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, yeni saç stiliyle takipçilerini şaşırttı. Didem Soydan'a sosyal medyada yorum yağdı. Güzel modele ''Bir arkadaşın da mı uyarmadı seni?'' ve ''Bu halini hiç sevmedim'' gibi yorumlar yapıldı. Didem Soydan, bazı takipçileri tarafından Birce Akalay ve İrem Helvacıoğlu'na benzetildi.

İşte Didem Soydan'ın son paylaşımı:

Hayranlarının sarı ve kısa saçlarıyla görmeye alışık olduğu Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alarak saçlarını kahverengiye boyatmıştı.

Uzun saçlarıyla dikkat çeken ünlü model, kahkül yaptırdıktan sonra bambaşka bir görünüme kavuştu.

Instagram'da 750 binden fazla takipçisi bulunan Didem Soydan, iddialı pozlarıyla magazin basınının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan güzel model, zaman zaman estetik iddialarıyla da gündeme geliyor.



