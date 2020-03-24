MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Soydan: Niye ülkende seks yapılmıyor mu zannediyorsun?

Didem Soydan: Niye ülkende seks yapılmıyor mu zannediyorsun?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 14:15 | Son Güncelleme

Didem Soydan, sosyal medyada yaptığı bir espriyle gündem olmuştu. Takipçisine sinirlenen Soydan "Niye ülkende seks yapılmıyor mu zannediyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Didem Soydan: Niye ülkende seks yapılmıyor mu zannediyorsun?

Yakın arkadaşı Umut Eker ile birlikte koronavirüs salgını nedeniyle evde karantinada kalan Didem Soydan, "En büyük hobin nedir?" sorusuna "Cinsel ilişkiye girmek" diye cevap vermişti.

Ünlü manken, gelen tepkilere, "Gerizekalı olmayın" diyerek tepki göstermişti.

'En büyük hobim seks' diyen Didem Soydan haber olunca tepki gösterdi'En büyük hobim seks' diyen Didem Soydan haber olunca tepki gösterdi

Soydan kendisine gelen "ülkem ne hale geldi" yorumuna ise sessiz kalmadı. Soydan kendisine böyle diyen takipçisine şu yanıtı verdi:

Capture

"Niye ülkende seks yapılmıyor mu zannediyorsun? Duyan da insanlar ölsün filan dedik zanneder! Alıştınız her şeye linç uygulamak isteğine... Sırtlan gibi bekliyorsunuz seks konuşmak neden sinirlerinizi hoplatıyor bir sorun kendinize?"

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan, Didem Soydan umut eker, Didem Soydan seks,

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Telefon numarasını paylaşınca...

Telefon numarasını paylaşınca...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kadın kafasını cinsellikle bozmuş seks konuşmak ayıp değilde senin seksten başka şey konuşamayıp , haber olamaman acı cidden ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nurgül Yeşilçay yaşlılara yapılanlara isyan etti

Nurgül Yeşilçay yaşlılara yapılanlara isyan etti

Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasından takipsizlik çıktı

FETÖ soruşturmasında flaş karar

Hazal Kaya sordu: Bu yanlışı kim düzeltecek?

Hazal Kaya sordu: Bu yanlışı kim düzeltecek?

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Camila Cabello ve Shawn Mendes karantinada bahçeye çıktı

Karantinada romantik anlar!

Şahan Gökbakar: Ay yeter! Biraz çıkacağım

'Ay yeter! Biraz çıkacağım' Böyle ti'ye aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.