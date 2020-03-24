Didem Soydan: Niye ülkende seks yapılmıyor mu zannediyorsun?

Yakın arkadaşı Umut Eker ile birlikte koronavirüs salgını nedeniyle evde karantinada kalan Didem Soydan, "En büyük hobin nedir?" sorusuna "Cinsel ilişkiye girmek" diye cevap vermişti.

Ünlü manken, gelen tepkilere, "Gerizekalı olmayın" diyerek tepki göstermişti.

Soydan kendisine gelen "ülkem ne hale geldi" yorumuna ise sessiz kalmadı. Soydan kendisine böyle diyen takipçisine şu yanıtı verdi:

"Niye ülkende seks yapılmıyor mu zannediyorsun? Duyan da insanlar ölsün filan dedik zanneder! Alıştınız her şeye linç uygulamak isteğine... Sırtlan gibi bekliyorsunuz seks konuşmak neden sinirlerinizi hoplatıyor bir sorun kendinize?"