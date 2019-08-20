Didem Soydan üstsüz pozuna gelen yoruma tepki gösterdi

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Üstsüz ve sırtı dönük bir fotoğraf paylaşan Soydan kendisine gelen yorumlara da cevap vermeyi ihmal etmedi. Pek çok yoruma yanıt veren Soydan verdiği bir yorumla ise çok konuşuldu.

Didem Soydan'ın takipçilerinden çeşit çeşit tepki geldi. Soydan'a bir takipçisi "Bizim milletimiz abartmayı, yüceltmeyi aşırı övmeyi ne kadar seviyor ya böyle 3 saattir gözümü kırpmadan bakıyorum ne var diye bu kadar!" yorumunu yaptı. Soydan ise bu yoruma "Milletimiz abartmayı seviyor o net zaten ama sen üç saat fotoya bakacak kadar nasıl bir boşluktasın ben o kısmı anlamıyorum asıl..."

ÜSTSÜZ POZUN AMACI...

Bir takipçi ise Soydan'a 'amacın neydi' yazınca Soydan o takipçisine de "Benim pozlarımın sebebi genelde iş oluyor. Modellik yapıyorum ben. Çekimlerim oluyor markalarla paylaşıyorum. Jean markası çekimleri oluyor ondan bir kare..." yanıtını verdi.



