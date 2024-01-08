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Dijital Vergi Dairesi nedir? Nasıl kullanılır?

03.01.2024 20:47 | Son Güncelleme:
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Günümüzde birçok işlem internet üzerinden, sitelerden ya da mobil uygulamalar aracılığı ile çok kısa süreler içinde yapılabilir hâle gelmiştir. Teknolojinin bu gelişimi ve hızla günlük hayata yayılması resmî işlemleri de etkilemiştir. Bugün birçok devlet dairesi işlemi, e-Devlet sistemi üzerinden ya da mobil uygulamalar aracılığı ile hem güvenli bir şekilde hem de kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Dijital Vergi Dairesi nedir? Nasıl kullanılır?

Türkiye’de birçok resmi işlem artık devlete ait olan ve devlet denetiminde oluşturulan mobil uygulamalar aracılığı ile telefonlarla ya da bilgisayarlarla yapılabilmektedir. Mobil cihazlara ya da bilgisayarlara indirilebilen, kişiye özel şifrelerle ve kimlik numaraları ile giriş yapılabilen bu uygulamalardan biri de Dijital Vergi Dairesi uygulaması olarak kullanılabilmektedir.

Dijital Vergi Dairesi nedir?

Vergi dairesi ile ilgili özel ya da tüzel kişilerin tüm işlemleri Gelir İdaresi üzerinden yapılır. Ancak devletin denetiminde oluşturulan Dijital Vergi Dairesi, Gelir İdaresine ait görev tanımlarının tamamını üstlenebilir hâle getirilmiştir. Bir mobil devlet uygulaması olan Dijital Vergi Dairesi, mükelleflerin tüm işlemlerini gerçekleştirebildiği bir mobil uygulamadır. Kişiye özel şifre ve elektronik imza aracılığı ile sisteme giriş yapabilen kişiler, Dijital Vergi Dairesi uygulaması üzerinden şu işlemleri gerçekleştirebilir:

  • MTV (Motorlu Taşıt Vergisi), trafik cezaları, pasaport harçları, tapu harçları, sürücü belgesi harçları gibi ödemeler
  • Gelir vergisi tutarı hesaplaması
  • MTV hesaplaması
  • Borç durumu yazısı talebinde bulunulması
  • Mükellefiyet durum yazısı talebi ve alınması
  • Vergi kimlik numarası sorgulama
  • Vergi kimlik numarası doğrulama
  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceği konusunda dilekçe verilmesi
  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönemi değişikliği bildiriminde bulunulması
  • Elektronik belge doğrulaması
  • Elektronik vergi levhası sorgulaması
  • ÖTV2A (Özel Tüketim Vergisi) ödemesi sorgulaması
  • Gümrük çıkışı beyannamesi sorgulaması
  • Özelge talebi yapılması
  • Emanet hesaplarda bekleyen tutarlara dair dilekçe yazımı

Dijital Vergi Dairesi nasıl kullanılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, vergi işlemlerini internet üzerinden online olarak yapabilmek için Dijital Vergi Dairesini kullanabilirler. Bunun için Dijital Vergi Dairesinin ana sayfasında yer alan kullanıcı girişi kısmından kimlik numarasını ve vergi numarasını ya da önceden temin edilmiş olan kullanıcı kodu ile şifreyi ilgili alanlara yazmak yeterli olacaktır.

Sisteme Dijital Vergi Dairesi mobil uygulaması ya da resmî sitesi olan www.ivd.gib.gov.tr adresi dışında e-Devlet üzerinden giriş yapabilmek de mümkündür. Bunun için e-Devlet şifresi ve kimlik numarası ile giriş yapmak yeterlidir. Eğer bir e-Devlet şifresi yoksa en yakın PTT şubesinden alınabilir.

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vergi dairesi dijital
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