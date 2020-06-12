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Dikkat! Bozuk et yiyor olabilirsiniz! Elinize yapışıyorsa…

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Besleyici ve sağlıklı olan et, Türk mutfağının en çok tercih edilen ve lezzetli yemeklerin en çok kullanılan malzemesidir. Ancak bu sağlıklı besin kaynağını taze olarak tüketmediğiniz zaman yararından çok zararı dokunabilir. Peki, etin taze olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Aslında çok kolay! İşte bozuk eti anlamanın püf noktaları…

Dikkat! Bozuk et yiyor olabilirsiniz! Elinize yapışıyorsa…

Vücudumuzda kan yapmaya yarayan ve bağışıklık sistemimizi düzene sokan protein deposu etin tazeliği çok önemlidir. Ayrıca yapısı bakımından da bozulmaya oldukça meyilli olan et, bozuk tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabilir. Ancak pek çok insan etin bozuk olup olmadığını nasıl anlayacağını bilmiyor. İşte, bozuk et hakkında bilmeniz gereken her şey…

ETİN RENGİNE DİKKAT EDİN

Bir etin bozuk olup olmadığını anlayabilmenizin en basit yollarından biri rengini kontrol etmektir. Taze et, her zaman daha kırmızı ve parlak bir görünüme sahiptir. Etiniz belli bir süre bekledikten sonra renginin mora dönmeye başladığını görürseniz bayatladığını anlayabilirsiniz. Eğer etinizin üzerinde yeşil ve siyah noktalar varsa bu etin tamamen bozulduğunu gösterir ve bu eti kesinlikle tüketmemeli, çöpe atmalısınız.

ETİ KOKLAYIN

et

Bozuk eti anlamanın bir diğer yolu ise kokusuna bakmanızdır. Bozulmuş et taze ete göre daha farklı ve keskin bir koku yayar. Özellikle bozuk yumurta kokusu veya ekşi pis bir koku geliyorsa et tamamen bozulmuştur. Etin koktuğunu anlayabilmek için burnunuzu yaklaştırmak yerine, avucunuzu yelpaze gibi kullanarak etin üzerinden yüzünüze doğru hava göndererek kontrol edebilirsiniz. Satın almadan önce ambalajından kokusuna bakmalısınız.

ETİN YAPIŞKANLIĞINI KONTROL EDİN

Parlak görüntüye sahip olan et, elde yapışkan bir his bırakmaya başladıysa bozulmaya başladığı anlamına gelir. Etinizi ellediğinizde cıvık bir tabaka hissediyorsanız o eti hemen çöpe atmalı ve asla yememelisiniz. Çünkü ette oluşmaya başlayan bu tabaka çoğu zaman etin bakteri üretmeye başladığı anlamına gelir. Ayrıca taze etin yüzeyinde hafif ıslaklık bulunur. Bozulmaya başlamış et ise aşırı kuru veya aşırı ıslaktır.

PİŞTİKTEN SONRA

Taze et yumuşak olduğu için piştikten sonra ağızda kolay bir şekilde dağılır ve dilimlenmesinde bir zorluk yaşanmaz. Bu şekilde olmayan hiçbir eti tüketmemeniz gerektiğini bilmelisiniz.

ETİN BOZULMAMASI İÇİN PÜF NOKTALAR

Etin hem lezzetinin artması hem de renk değiştirerek bozulmaması için etlere tuz, şeker, baharat ve lezzetlendirici kullanabilirsiniz.
Buzluktan yiyeceğiniz kadar et çıkartmalısınız. Bu yüzden eti bütün koymak yerine parçalar halinde buzluğa yerleştirmelisiniz. Çünkü pişmiş et buzdolabında 3-4 gün saklanırken dondurucuda 2-3 ay bozulmadan saklayabilirsiniz.

Marketten et alacağınız zaman etin çözülmemesi için alışverişin son anına bırakmalı ve alışverişten gelir gelmez etinizi buzdolabına koymalısınız. Buzdolabı dışında uzun süre beklettiğiniz etler daha çabuk bozulacaktır.


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