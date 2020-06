Dikkat! Bozuk et yiyor olabilirsiniz! Elinize yapışıyorsa…

Vücudumuzda kan yapmaya yarayan ve bağışıklık sistemimizi düzene sokan protein deposu etin tazeliği çok önemlidir. Ayrıca yapısı bakımından da bozulmaya oldukça meyilli olan et, bozuk tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabilir. Ancak pek çok insan etin bozuk olup olmadığını nasıl anlayacağını bilmiyor. İşte, bozuk et hakkında bilmeniz gereken her şey…

ETİN RENGİNE DİKKAT EDİN

Bir etin bozuk olup olmadığını anlayabilmenizin en basit yollarından biri rengini kontrol etmektir. Taze et, her zaman daha kırmızı ve parlak bir görünüme sahiptir. Etiniz belli bir süre bekledikten sonra renginin mora dönmeye başladığını görürseniz bayatladığını anlayabilirsiniz. Eğer etinizin üzerinde yeşil ve siyah noktalar varsa bu etin tamamen bozulduğunu gösterir ve bu eti kesinlikle tüketmemeli, çöpe atmalısınız.

ETİ KOKLAYIN

Bozuk eti anlamanın bir diğer yolu ise kokusuna bakmanızdır. Bozulmuş et taze ete göre daha farklı ve keskin bir koku yayar. Özellikle bozuk yumurta kokusu veya ekşi pis bir koku geliyorsa et tamamen bozulmuştur. Etin koktuğunu anlayabilmek için burnunuzu yaklaştırmak yerine, avucunuzu yelpaze gibi kullanarak etin üzerinden yüzünüze doğru hava göndererek kontrol edebilirsiniz. Satın almadan önce ambalajından kokusuna bakmalısınız.