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Dikkat çeken araştırma: Koronavirüs geçirenlerin yüzde 75'inde var

17.09.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde açılan Post Covid Polikliniği'nde, hastalığı geçiren kişilerin iyileştikten sonra devam eden semptomları ve yaşadıkları psikolojik sorunlar takip ediliyor. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali "İnceleme yaptığımız hastaların yüzde 75'inin semptomlarının hâlâ devam ettiğini gördük" dedi.

Dikkat çeken araştırma: Koronavirüs geçirenlerin yüzde 75'inde var

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki Post Covid Polikliniği'nde koronavirüs geçirmiş yaklaşık 600 kişi inceleme altına alındı. Koronavirüsün insan bünyesindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerinin inceleneceği poliklinikte, kişilerin ihtiyaçlarına göre rehabilitasyon da uygulanabiliyor. Amaçlarının koronavirüs sonrasında insanların yaşadığı sorunları hem tespit edip hem tedavi etmek olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali "Koronavirüs vakalarıyla karşılaştıktan sonra takip ettiğimiz süreçte, kişilerin bazı şikayetlerinin olduğunu gördüğümüzde, bunları nasıl tespit ederiz, bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük ve bir izlem polikliniği oluşturalım dedik. Buraya gelen hastaların hangi şikayetleri vardı ve hangileri devam ediyor diye baktığımızda aslında birçok problemin hastaların yüzde 75'inin semptomlarının hâlâ devam ettiğini ve farklı şikayetlerinin ortaya çıktığını gördük" dedi.

"PSİKOLOJİK ŞİKAYETLERİN OLDUĞUNU DA GÖRDÜK"

Polikliniğe gelen hastaların büyük bir çoğunluğunun psikoloji kaynaklı şikayetler yaşadığını söyleyen belirten Dr. Azak Karali "Özellikle koronavirüsü ciddi seyredenlerde şikayetlerin daha fazla olduğunu ortaya koyduk. Hepimizin bildiği halsizlik, yorgunluk yakınmalarının yanı sıra konsantre güçlüğü, uykusuzluk, yalnız kalma korkusu gibi psikolojik şikayetlerin de olduğunu gördüğümüzde psikiyatri ana bilim dalı ile de bağlantı kurarak ne yapabiliriz noktasında değerlendirmede bulunduk. Uykusuzluk için göğüs hastalıkları ana bilim dalı ile uyku laboratuvarımızı açıp hastaların uykusuzluk nedenlerini ve rehabilitasyon çalışmaları olarak neler yapabileceğimizi gözlemlemeye çalıştık" diye konuştu.

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"ESKİ YAŞAM KONFORUNA ULAŞAN KİŞİ SAYISI ÇOK AZ"

Koronavirüsün etkilerinin uzun süre devam ettiğini ve hastalığı atlattıktan sonra da bazı belirtilerin kesilmediğini vurgulayan Dr. Azak Karali "Eski yaşam konforuna ulaşan kişi sayısı, gerçekten çok az. Hafif ya da ciddi organ tutulumları olmayan hastalarda bile psikolojik şikayetlerin ağırlıklı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Hastalarımızın bazıları hafıza kayıpları yaşadığını söylüyor, eskiye göre hatırlamakta güçlük çektiklerini ifade ediyorlar. Çoğu hastada stres bozukluğu ve anksiyete var. Çok fazla depresyona giden şikayetleri yok ama anksiyete çok daha karşılaştığımız bir durum" ifadelerini kullandı.

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"ÖLÜM KORKUSU YAŞAYAN HASTALAR VAR"

Dr. Azak Karali, şöyle devam etti:

"Psikolojik olarak en fazla gelen şikayetler arasında yalnız kalma korkusu, kişilerin daha aksi halde yaşamlarına devam etmeleri, hastalığı çok ciddi geçirenlerde ölüm korkusu yaşayanlar var. Hem hastalık sürecinde hem sonrasında bunu görebiliyoruz. Hafıza güçlükleri, konsantrasyon kaybı, yalnız kalamama gibi şikayetler çok sık karşılaştığımız durumlar. Bunları tespit ettiğimizde psikiyatri ana bilim dalı ile de bağlantı kurarak belli bir değerlendirme sonucunda gerçekten desteğe ihtiyacı olan hastalara rehabilitasyon çalışması yapıyoruz. Koronavirüs geçiren tüm hastalarımızı bu izlem merkezine bekliyoruz. Şikayeti olan kişileri değil, koronavirüs geçirdikten sonra birinci ayı dolan herkesi burada izlemeye davet ediyoruz."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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