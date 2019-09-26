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Dikkat! Deprem çantasında neler bulunmalı?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2019 15:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da bugün yaşanan depremin ardından çoğu vatandaş panik oldu. Şiddetli bir deprem sonrasında yaşanan kaos ortamında temel ihtiyaçları pratik bir şekilde giderebilmek için deprem çantası hazırlamanın bir gereklilik olduğunu ve depremden sonra eviniz hasar almasa da dışarıda kalmanız gerekebileceğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle bir deprem çantası hazırlamalısınız. Peki, deprem çantanızda neler olmalı, deprem anında neler yapılmalı? Tüm detaylar haberimizde...

Dikkat! Deprem çantasında neler bulunmalı?

Bugün İstanbul'da saat 13.59 deprem oldu. Şiddetli deprem sonrası telefon hatları kesilirken deprem yaklaşık 10-15 saniye kadar sürdü. Kandilli'den yapılan açıklamada depremin şiddeti 6.0 olarak duyuruldu. AFAD ise depremin şiddetini 5.8 olarak açıkladı. Geçtiğimiz salı günü de (24 Eylül Salı) İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Art arda olan bu depremlerin ardından herkesin merak ettiği ve aramaya başladığı soru ise 'Deprem çantasında neler olmalı?' oldu. Peki, deprem çantanızda neler bulunmalı, deprem anında neler yapılmalı? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...

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DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER

  • Su
  • Enerji veren yiyecekler
  • Yedek pilleri ile fener
  • İlkyardım çantası
  • Kişisel reçeteli ilaçlar (kalp, damar, tansiyon, şeker için hormonal ilaçlar)
  • Çocuklarınızın kullandığı ilaçlar
  • Birer kat giysi
  • Bir miktar para
  • Kolay taşınabilir bir battaniye
  • Çakı
  • Düdük
  • Kalem, kağıt
  • Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu su geçirmeyen bir dosya
  • Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve ev hayvanları için özel malzemeler
  • Tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için naylon poşetler.

Bir insanın temel ihtiyaçlarını kapsayan bu deprem çantasına ihtiyaçlarınıza göre eklemeler yapabilirsiniz. Ancak çantanızdaki pil, yiyecek, su gibi malzemelerin sürelerini de takip etmeyi unutmayın. Deprem çantasındaki ürünlerin raf ömrünü takip etmenin yanında mevsim değişikliklerini de göz önünde bulundurabilirsiniz. Kış şartlarında hazırladığınız deprem çantasında yaz hazırlıkları yaparken;

  • Kalın bir battaniye yerine ince bir örtü,
  • Kışlık giysiler yerine yazlık ve hafif giysiler,
  • Sinek ve böceklere karşı koruyucu sprey,
  • Böcek ısırmalarına karşı antibakteriyel krem ve sabun,
  • Güneşten korunmak için katlanır pratik bir şemsiye,
  • Güneşten korunmak için şapka,
  • Güneş koruyucu krem

Hazırladığınız deprem çantasının bir benzerini arabanızın bagajında, iş yerinizdeki dolabınızda, yazlık evinizde de bulundurabilir, böylece her an olabilecek bir depremde önemli kişisel ihtiyaçlarınıza erişim sağlayabilirsiniz.

DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?

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Deprem aniden geliştiği için; deprem anında güvenli bir yere geçerek dizinizin üstüne çökmek ve depremin bitmesini beklemekten başka çareniz yok. Deprem anında panik yapmak, koşmak yerine emin adımlarla ne yapacağınızı bilmek yararınıza olacaktır. Deprem sırasında;

  • Nefes alış verişlerinizi düzenleyerek sakinleşmeye çalışın
  • Sarsıntı bitene kadar bulunduğunuz yerden ayrılmayın
  • Balkona çıkmayın, merdivenlere koşmayın
  • Balkon ya da pencereden atlamayın
  • Depremin bitince asansör yerine merdivenleri kullanın
  • Eğer dış mekandaysanız açık bir alana doğru gidin, düşebilecek nesnelere karşı kendinizi koruyun.
  • Deprem sırasında mutlaka başınızı ve ensenizi koruyun

Türkiye yakın zamanda Çanakkale ve İzmir depremlerini yaşadı ve bu depremler bir kez daha deprem gerçeğinin fark edilmesine neden oldu. Türkiye’nin 1999 Gölcük Depremi gibi yaşadığı şiddetli depremler, deprem bilincinin de giderek yaygınlaşmasını sağladı. Deprem karşısında atılacak ilk adım depremlerin nasıl meydana geldiğini öğrenerek, riskleri hakkında bilgi edinmek ve depremden korunma yollarını iyi öğrenmek. Depremle yaşamayı öğrenerek, zarar olasılıklarını ortadan kaldırabilirsiniz.

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