Dikkat! Deprem çantasında neler bulunmalı?

Bugün İstanbul'da saat 13.59 deprem oldu. Şiddetli deprem sonrası telefon hatları kesilirken deprem yaklaşık 10-15 saniye kadar sürdü. Kandilli'den yapılan açıklamada depremin şiddeti 6.0 olarak duyuruldu. AFAD ise depremin şiddetini 5.8 olarak açıkladı. Geçtiğimiz salı günü de (24 Eylül Salı) İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Art arda olan bu depremlerin ardından herkesin merak ettiği ve aramaya başladığı soru ise 'Deprem çantasında neler olmalı?' oldu. Peki, deprem çantanızda neler bulunmalı, deprem anında neler yapılmalı? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...
DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER
Bir insanın temel ihtiyaçlarını kapsayan bu deprem çantasına ihtiyaçlarınıza göre eklemeler yapabilirsiniz. Ancak çantanızdaki pil, yiyecek, su gibi malzemelerin sürelerini de takip etmeyi unutmayın. Deprem çantasındaki ürünlerin raf ömrünü takip etmenin yanında mevsim değişikliklerini de göz önünde bulundurabilirsiniz. Kış şartlarında hazırladığınız deprem çantasında yaz hazırlıkları yaparken;
Hazırladığınız deprem çantasının bir benzerini arabanızın bagajında, iş yerinizdeki dolabınızda, yazlık evinizde de bulundurabilir, böylece her an olabilecek bir depremde önemli kişisel ihtiyaçlarınıza erişim sağlayabilirsiniz.
DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?
Deprem aniden geliştiği için; deprem anında güvenli bir yere geçerek dizinizin üstüne çökmek ve depremin bitmesini beklemekten başka çareniz yok. Deprem anında panik yapmak, koşmak yerine emin adımlarla ne yapacağınızı bilmek yararınıza olacaktır. Deprem sırasında;
Türkiye yakın zamanda Çanakkale ve İzmir depremlerini yaşadı ve bu depremler bir kez daha deprem gerçeğinin fark edilmesine neden oldu. Türkiye’nin 1999 Gölcük Depremi gibi yaşadığı şiddetli depremler, deprem bilincinin de giderek yaygınlaşmasını sağladı. Deprem karşısında atılacak ilk adım depremlerin nasıl meydana geldiğini öğrenerek, riskleri hakkında bilgi edinmek ve depremden korunma yollarını iyi öğrenmek. Depremle yaşamayı öğrenerek, zarar olasılıklarını ortadan kaldırabilirsiniz.
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