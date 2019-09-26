Dikkat! Deprem çantasında neler bulunmalı?

Bugün İstanbul'da saat 13.59 deprem oldu. Şiddetli deprem sonrası telefon hatları kesilirken deprem yaklaşık 10-15 saniye kadar sürdü. Kandilli'den yapılan açıklamada depremin şiddeti 6.0 olarak duyuruldu. AFAD ise depremin şiddetini 5.8 olarak açıkladı. Geçtiğimiz salı günü de (24 Eylül Salı) İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Art arda olan bu depremlerin ardından herkesin merak ettiği ve aramaya başladığı soru ise 'Deprem çantasında neler olmalı?' oldu. Peki, deprem çantanızda neler bulunmalı, deprem anında neler yapılmalı? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...

DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER

Su

Enerji veren yiyecekler

Yedek pilleri ile fener

İlkyardım çantası

Kişisel reçeteli ilaçlar (kalp, damar, tansiyon, şeker için hormonal ilaçlar)

Çocuklarınızın kullandığı ilaçlar

Birer kat giysi

Bir miktar para

Kolay taşınabilir bir battaniye

Çakı

Düdük

Kalem, kağıt

Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu su geçirmeyen bir dosya

Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve ev hayvanları için özel malzemeler

Tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için naylon poşetler.

Bir insanın temel ihtiyaçlarını kapsayan bu deprem çantasına ihtiyaçlarınıza göre eklemeler yapabilirsiniz. Ancak çantanızdaki pil, yiyecek, su gibi malzemelerin sürelerini de takip etmeyi unutmayın. Deprem çantasındaki ürünlerin raf ömrünü takip etmenin yanında mevsim değişikliklerini de göz önünde bulundurabilirsiniz. Kış şartlarında hazırladığınız deprem çantasında yaz hazırlıkları yaparken;