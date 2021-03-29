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Dikkat testi! Görselde saklanan nesneleri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
29.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin, büyük bir resimle karşılaştığı zaman nesneleri algılama konusunda biraz zorluk yaşar. Pek çok detaya aynı anda odaklanan beyin bazı durumlarda nesneleri gözden kaçırabilir. Algılama biçimleri ve süreleri gündelik hayatın pratikleri içerisinde değişikliğe uğrar. Yoğun ve yorucu geçen bir günün ardından beynin algılama gücünde azalma ve konsantrasyon eksikliği baş gösterir. Sizler için zihinsel algılama gücünüzü yükseltecek bir bulmaca hazırladık.

Dikkat testi! Görselde saklanan nesneleri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Beyin algılama pratiği konusunda oldukça karmaşık ve gizemli bir şekilde ilerler. Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan nesnelere dikkat etmenizi istiyoruz. Büyük resimde sevimli bir doğum günü kutlaması yapılıyor. Ancak bu görselde tarak, cetvel ve dondurma büyük resme ustaca gizlenmiştir. Sizden bu nesneleri bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz nesneleri daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Görsel yeteneklerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki uykucu köpeği bulabilir misiniz?Görsel yeteneklerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki uykucu köpeği bulabilir misiniz?


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