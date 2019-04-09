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Dila Tarkan ve Hakan Sabancı sevgili mi oldu? Dikkat çeken paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kankası olan Dila Tarkan birbirlerinden bir an olsun ayrılmıyor. Subaşı ve Tarkan tüm tatillere birlikte gidiyor. İddialara göre bu sefer gittikleri tatilde yanlarında Hakan Sabancı da var!

Dila Tarkan ve Hakan Sabancı sevgili mi oldu? Dikkat çeken paylaşım

Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşı Dila Tarkan hakkında bomba iddia! İddialara göre Sabancı ailesinin veliahtlarından Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşlarından Dila Tarkan ile birlikte.

Dila Tarkan, kardeşi ve Şeyma Subaşı ile New York'a giderken, orada dinlenmeye çekilen Sabancı ile bir araya geldi. Sabancı ve Tarkan, birlikte keyifli zaman geçiriyor. Çifte Şeyma Subaşı da eşlik ediyor.

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AYNI KARE ELE VERDİ

Birliktelik aynı kareyi sosyal medyadan paylaşınca ortaya çıktı. New York'taki The Vessel adlı yapıyı ziyarete giden Tarkan ve Sabancı, aynı saatte aynı mekanda yer aldıklarını da bir nevi hayranlarıyla paylaşmış oldu.

Uzun süredir yalnız olduğu konuşulan Sabancı'nın nişanlısından ayrılan Dila Tarkan ile evlilik yolunda ilerleyeceği de yine konuşulanlar arasında...

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Dila Tarkan Şeyma Subaşı hakan sabancı

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