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  4. Dilan Çiçek Deniz Atiye'nin yıldızı Metin Akdülger'le aşk yaşıyor!

Dilan Çiçek Deniz Atiye'nin yıldızı Metin Akdülger'le aşk yaşıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Atiye, 1. sezonu ile fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Dizinin senaryosu kadar oyuncu kadrosu da sosyal medyanın dilinde. Özellikle dizinin Ozan'ı Metin Akdülger...

Atiye'deki sevişme sahneleri olay olmuştu aşk bombası patladı!

Atiye 8 bölümden oluşan ilk sezonu ile Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu. Daha önce hiç işlenmemiş konusu ile fırtınalar estiren Atiye dizisi sosyal medyanın da en çok konuştuğu dizilerden biri oldu. Cesur sevişme sahneleri ise dizinin önüne geçti.
Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un olduğu dizi Göbeklitepe'de bulunan bir sembol ile hayatı değişen Atiye'nin Erhan ile tanışmasının ardından mistik ve sıradışı hayatını anlatıyor.
Dizi konusu kadar cesur sevişme sahneleri ile de çok konuşuluyor. Dizinin başrollerinden olan ve iki kardeşi canlandıran Beren Saat (Atiye) ve Melisa Şenolsun'un (Cansu) Metin Akdülger (Ozan) ile olan sevişme sahneleri ilk sezona damga vurdu.
Melisa Şenolsun’un sevişme sahnelerindeki rol arkadaşı Metin Akdülger hakkında ise bir aşk bombası patladı.
Magazin basınında bomba etkisi yaratan iddiaya göre konuştuğu iddiaya göre Akdülger ile Çukur dizisinde Sena’yı canlandıran ve geçen sezon yapıma veda eden Dilan Çiçek Deniz, aşk yaşıyor.
Çiftin 2 aydır birlikte oldukları yönünde iddialar var. Konuşulanlara göre çift, ilişkilerinin gizli kalması için gözlerden uzak mekanlarda buluşuyor.
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