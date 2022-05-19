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Dilan Çiçek Deniz Cannes'te pozlarıyla yaktı geçti! Cesur elbisesiyle dikkat çekti...

19.05.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, iş için gittiği Fransa'nın Cannes şehrinde verdiği pozlarla sosyal medyayı resmen salladı. Magnum'la iş birliği içinde olan güzel oyuncu, Instagram'a cesur pozlarını paylaştı. Beyaz elbisesiyle dekoltesini sergileyen Deniz'in pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Dilan Çiçek Deniz Cannes'te pozlarıyla yaktı geçti! Cesur elbisesiyle dikkat çekti...

Cannes Croisette’deki Magnum Evi’nde gerçekleşecek parti öncesinde Dilan Çiçek Deniz'in pozları Instagram'a adeta damga vurdu. Partiye Magnum’un Türkiye’deki reklam yüzü olan Dilan Çiçek Deniz de onur konuğu olarak katılacak. Parti öncesi heyecanını Instagram'da takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, "Uzun bir günün ardından, harika bir gece. Yarını bekleyemem" diyerek cesur pozlarını paylaştı.

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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 75. Uluslararası Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenecek Magnum etkinliğine onur konuğu olarak katılacak. Gerçekleşecek olan parti adeta yıldızlar geçidi olacak.

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Etkinlikte, pop müzik dünyasının efsane ismi Kylie Minogue ve Güney Kore'nin dünya çapında ünlü DJ’i Peggy Gou de olacak.

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BEYAZ ELBİSESİYLE MEST ETTİ

Parti öncesi Fransa'dan bir pozunu paylaşan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, beyaz elbisesiyle adeta herkesi büyüledi. Derin dekolteli mini beyaz elbisesiyle pozlarını paylaşan Deniz'in müthiş fiziği herkesi mest etti.

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Instagram'da 4.9 milyon takipçisi olan Dilan Çiçek Deniz'in bu pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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Dilan Çiçek Deniz, düzgün fiziğiyle herkesin dikkatini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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