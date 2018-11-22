MAGAZİN

Dilan Çiçek Deniz'den Paris'te sokak pozları

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 14:58 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz, fotoğrafçı Nicolas Gerardin ile bir araya geldi! Güzel oyuncu Paris pozlarıyla beğeni topladı.

Dilan Çiçek Deniz'den Paris'te sokak pozları

Kristen Stewart, Ashley Benson, Barbara Palvin gibi birçok dünyaca ünlü isimle birlikte özel bir markanın davetlisi olarak Paris’e giden Dilan Çiçek Deniz ünlü fotoğrafçı Nicolas Gerardin ile bir araya geldi. Gerardin, Deniz'i Paris sokaklarında fotoğrafladı.

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Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz, ilk olarak bir spor markası için dünyaca ünlü fotoğrafçılar Mert&Marcus ile yaptığı çekim ile yurtdışındaki ajansların dikkatini çekmiş, Amerika’da Elit Ajans ile anlaşma yapmıştı.

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Deniz, Messika’nın davetlisi olarak katıldığı Cannes Film Festivali’nde dünya basınının ilgisini gördü.

Ünlü oyuncu Victoria’s Secret seçmelerine katılan ilk Türk olarak da yurtdışında başarılı bir kariyer yapma hedefinde ilerliyor.

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23 yaşındaki oyuncu, “Başarılı ve keyifli bir başlangıç yaptık. Çok heyecanlandıran yeni projeler konuşuyoruz” dedi.

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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz

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