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Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson sokak ortasında aşka geldi

06.08.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile Bebek'te görüntülendi. Düğün tarihlerini ertelemeleriyle ilgili konuşan çiftin etrafı, bir anda çiçekçiler tarafından sarıldı. Israrlara dayanamayarak sevgilisine gül alan Saevarsson'ın bu jesti, Deniz tarafından öpücüklerle karşılandı.

Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson sokak ortasında aşka geldi

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsoon, Bebek'te görüntülendi. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi ile yakın zamanda evlenmeleri beklenen oyuncu, düğünü ertelediklerini söyledi.

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çiçek, "İkimizin de işleri oldukça yoğun, bu yüzden düğünü erteledik. Seneye yaz gibi olacak. Haberiniz olur zaten." dedi. Yeni projelerinden de bahseden ünlü isim, "Yakında yeni bir projem geliyor. Hem film, hem de dizi geliyor" diye konuştu.

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SEVGİLİSİNE GÜL ALDI

Röportaj esnasında çiçekçiler, çiftin etrafını sarıp güller döktüler. Bu ısrar üzerine Saevarsson, sevgilisi Deniz’e bir demet gül aldı.
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Gülü sevgilisine verir vermez, güzel oyuncu sevinerek nişanlısını dudaklarından öptü. Çift, basın mensuplarına poz verdikten sonra kendilerini bekleyen araçlarına yöneldiler.

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Dilan Çiçek Deniz
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