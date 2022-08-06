Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson sokak ortasında aşka geldi

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsoon, Bebek'te görüntülendi. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi ile yakın zamanda evlenmeleri beklenen oyuncu, düğünü ertelediklerini söyledi.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çiçek, "İkimizin de işleri oldukça yoğun, bu yüzden düğünü erteledik. Seneye yaz gibi olacak. Haberiniz olur zaten." dedi. Yeni projelerinden de bahseden ünlü isim, "Yakında yeni bir projem geliyor. Hem film, hem de dizi geliyor" diye konuştu.

SEVGİLİSİNE GÜL ALDI

Röportaj esnasında çiçekçiler, çiftin etrafını sarıp güller döktüler. Bu ısrar üzerine Saevarsson, sevgilisi Deniz’e bir demet gül aldı.



Gülü sevgilisine verir vermez, güzel oyuncu sevinerek nişanlısını dudaklarından öptü. Çift, basın mensuplarına poz verdikten sonra kendilerini bekleyen araçlarına yöneldiler.

