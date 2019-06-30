MAGAZİN

Dilan Çiçek Deniz'in son görüntüsü takipçilerini korkuttu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2019 12:52 | Son Güncelleme

Çukur'daki rolüyle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz diziden ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz'in son görüntüsü takipçilerini korkuttu.

Dilan Çiçek Deniz'in son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekti. Deniz'in zayıflığı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Geçen günlerde paylaştığı bikinili fotoğrafla eleştiri yağmuruna tutulan güzel oyuncunun yeni paylaştığı fotoğrafına da aynı yorumlar yapıldı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin beğenisi topladığı kadar, zayıflığıyla da eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Güzle oyuncunun son görüntüsü hayranlarının dikkatinden kaçmadı ve Deniz'in fotoğrafına "Bu ne! Çok zayıfsın, O ne kız o bacaklar çalı gibi, Kusura bakmayın ama bu nasıl bir zayıflık? Sana zayıflık hiç yakışmıyor ya biraz kilo al" benzeri yorumlar yapıldı.

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Bir hayli zayıflayan Dilan Çiçek Deniz'i görenler 'Dilan'a ne oldu?' yorumunda bulundu. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in zayıflaması yakın çevresini korkuturken Dilan Çiçek Deniz ise bu durumdan memnun gibi görünüyor.

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