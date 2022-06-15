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Dilan Çiçek Deniz kalçalarına kadar uzanan transparanlı yırtmacıyla kendine hayran bıraktı!

15.06.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki akşam Disney Plus gecesine katılan ve kalçalarına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüleyen güzel oyuncu, paylaşımlarıyla herkesi mest etti. Dilan Çiçek'in bu paylaşımları adeta yürek hoplattı.

Dilan Çiçek Deniz kalçalarına kadar uzanan transparanlı yırtmacıyla kendine hayran bıraktı!

Çok yakın zamanda Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Kusursuz Kiracı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabından verdiği pozlarla herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Güzelliğinin ve fiziğinin farkında olan güzel oyuncu, giydiği iddialı elbiselerle nefes kesmeye devam ediyor.

KALÇALARINA KADAR UZANAN YIRTMACI NEFES KESTİ

Son olarak Instagram hesabından yeni bir pozunu takipçileriyle paylaşan Dilan Çiçek Deniz adeta herkesi kendine hayran bıraktı.

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Disney Plus gecesinde giydiği iddialı kıyafetiyle pozlarını paylaşan güzel oyuncunun, kalçalarına kadar uzanan transparanlı yırtmacı olan elbisesiyle yaptığı paylaşım adeta olay yarattı.

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Bu paylaşımla takipçilerini mest eden Dilan Çiçek Deniz'e birçok beğeni ve yorum yağdı.

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Takipçilerinden bazıları Deniz'in cesur paylaşımına, "Ben senin gibi bir şey görmedim" ve "Fiziğin gerçekten harika" gibisinden yorumlar yaptı.

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KUSURSUZ KİRACI DİZİSİYLE EKRANA GELİYOR

Çok yakın bir zamanda Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Kusursuz Kiracı dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, iddialı yapımın başrolünde yer alacak.

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MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'nün paylaştığı Kusursuz Kiracı dizisi kısa bir zaman sonra ekranlarda olacak. Dilan Çiçek Deniz bu dizide Mona Ünkap karakterine hayat verecek.

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Dilan Çiçek Deniz
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