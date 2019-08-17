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Dilan Çiçek Deniz tartışmaya son noktayı koydu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

Aşırı zayıfladığı gerekçesiyle hayranları tarafından "kilo al" diye uyarılan Dilan Çiçek Deniz, 3.5 kilo alıp 55’e çıkarak eski formuna döndü.

Dilan Çiçek Deniz tartışmaya son noktayı koydu!

Dilan Çiçek Deniz'in Instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf olay olmuştu. Güzel oyuncunun zayıflığı oldukça dikkat çekmişti.

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Takipçileri “Aşırı zayıfladın, yoksa blumia mı oldun?” diye sorular sormaya başlamıştı. Bunun üzerine oyuncu, “Bir rahatsızlığım yok. Bazı besinlere alerjim var” diyerek konuyu açıklığa kavuşturmaya çalışmıştı.

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Özel bir diyet uygulayan Dilan Çiçek Deniz, kilo alarak eski formuna kavuşmayı başardı. 5Bir ayda 3.5 kilo alıp 55’e çıktığını açıkladı. (gecce.com)

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Dilan Çiçek Deniz kilo

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