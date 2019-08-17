Dilan Çiçek Deniz tartışmaya son noktayı koydu!

Dilan Çiçek Deniz'in Instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf olay olmuştu. Güzel oyuncunun zayıflığı oldukça dikkat çekmişti.

Takipçileri “Aşırı zayıfladın, yoksa blumia mı oldun?” diye sorular sormaya başlamıştı. Bunun üzerine oyuncu, “Bir rahatsızlığım yok. Bazı besinlere alerjim var” diyerek konuyu açıklığa kavuşturmaya çalışmıştı.

Özel bir diyet uygulayan Dilan Çiçek Deniz, kilo alarak eski formuna kavuşmayı başardı. 5Bir ayda 3.5 kilo alıp 55’e çıktığını açıkladı. (gecce.com)

