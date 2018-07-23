Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'tan aşk pozu

Dilan Çiçek Deniz-Furkan Andıç çifti, aşka geldi. Tatile Amerika, Los Angeles'a giden çift çekildikleri romantik fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Çiftin fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

'HİÇ AYRILMAYIN'

Fotoğraflara takipçileri ‘çok yakışıyorsunuz, hiç ayrılmayın’ yorumunda bulundu.

İkili, geçen günlerde 'Evlilik var mı?' sorusuna “Her şey kısmet. İlişkimiz daha yeni. Birbirimizi tanıyoruz ve çok mutluyuz. Zamanı gelince ‘Evet’ diyebiliriz" açıklamasını yapmıştı.

