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Dilan Çiçek Deniz'in Armani lansmanı için giydiği elbiseye alternatif öneriler

23.09.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar başlasa da davetler ve lansmanlar kaldığı yerden devam ediyor. Objektiflere yansıyan birbirinden özel tasarımlar, gideceğimiz davetler için bizlere de ilham oluyor. Güzelliğiyle dillerden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz de Armani lansmanında giydiği elbiseyle gündemden düşmüyor. Dilan Çiçek Deniz'in elbisesi sizin de gözlerinizi kamaştırdıysa doğru yerdesiniz. Gittiğiniz davetlerde bakışlarını üzerinizde toplamanızı sağlayacak alternatif parçaları seçtik. İşte detaylar!

Dilan Çiçek Deniz'in Armani lansmanı için giydiği elbiseye alternatif öneriler

Özel günlerde şık olmak çok önemli. Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in Armani markası için düzenlenen organizasyonda giydiği siyah ve ışıltılı elbise, görenlerin beğenisini kazandı. Siz de bu gösterişli elbiseyi araştırıyor ve modelin benzerini bulmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz parçalar arasında tarzınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz.

1. Sadece tarzınızı değil, cesaretinizi de gözler önüne seren: Holly Lolly Kadın Siyah Mini Boy Dekolteli Kadife Lara Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in Armani lansmanı için giydiği elbiseye alternatif öneriler

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Düğün ya da mezuniyet gibi etkinliklerde tercih edebileceğiniz Holly Lolly Kadın Siyah Mini Boy Dekolteli Kadife Lara Elbise, sırt dekoltesiyle âdeta göz kamaştırıyor. Kadife kumaştan üretilen elbise, her mevsim giyilebilir olmasıyla tercih edenlerin beğenisini kazanıyor. Büzgülü yapısıyla vücut hatlarını daha estetik biçimde ortaya çıkaran model, göğüs dekoltesiyle de çarpıcı bir duruş sunuyor. Ürünün dekolteli tasarımı, üst bedeni daha uzun göstermeye imkân tanıyor. Straplez modeli ve fırfırlı etek uçlarıyla kullananların rahat etmesini sağlıyor. E daha ne olsun değil mi?

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2. Sizi bir prensese dönüştürecek: MAVİBEYAZ BUTİK Straplez Model Cepli Asimetrik Kesim Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in Armani lansmanı için giydiği elbiseye alternatif öneriler

Hem şık hem rahat bir elbise arıyorsanız MAVİBEYAZ BUTİK Straplez Model Cepli Asimetrik Kesim Elbise tam size göre olabilir! Asimetrik kesimiyle sıra dışı bir görünüm sunan ürün, cep detaylarıyla benzersiz tasarımını pekiştiriyor. Düğün, mezuniyet ya da davetlerde kullanılabilen diz üstü elbise; göğüs ve sırt dekoltesiyle şıklık vadediyor. Siyah rengiyle son derece asil duran elbise, kesimi ve bedeni sarması sayesinde vücudu olduğundan çok daha zayıf gösteriyor. Dilan Çiçek Deniz gibi etkili görünmek isterseniz bu parçaya bir şans verebilirsiniz.

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3. Tüm dikkatleri üzerinize çekecek: INVIDIA Straplez Drapeli Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in Armani lansmanı için giydiği elbiseye alternatif öneriler

Dekolteden hoşlanmayan ve elbisenin küçük dokunuşlarla öne çıkmasını isteyen biriyseniz, sizi INVIDIA Straplez Drapeli Elbise ile tanıştıralım. Şık bir görünüm sunan elbise, tıpkı Dilan Çiçek Deniz'inki gibi kalp yaka kesim ile karşımıza çıkıyor. Belinde yer alan çiçek detayı elbisenin duruşunu zenginleştiriyor. Dizin hemen üstünde biten model, nefes aldıran kumaşı ile gün boyu rahat etmenize yardımcı oluyor. Farklı aksesuarlar ve ayakkabılarla rahatlıkla kombinlenebilen ve iç göstermeyen ürün, gün boyu vücudu konforla sarıyor. Siyah renkli ve sade bir elbise arıyorsanız bu ürünü incelemenizde fayda var.

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4. Işıltıdan hoşlananlar için: Ottawe Kalp Yaka Göğüs Taşlarla Süslenmiş Etekleri Tüllü Straplez Uzun Abiye Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in Armani lansmanı için giydiği elbiseye alternatif öneriler

Gösterişi seven biriyseniz Ottawe Kalp Yaka Göğüs Taşlarla Süslenmiş Etekleri Tüllü Straplez Uzun Abiye Elbise, sizin için en ideal parçalar arasında bulunuyor. Balo ve davetlerde uzun elbise tercih edenlerin beğenisini kazanan ürün, %90 viskon ve %10 elastan kumaştan üretiliyor. Sıcak yaz günlerinde terletmiyor ve kışın farklı ceketlerle kombinlenerek soğuk havaya uyarlanabiliyor. Hafif sırt dekolteli model, tül detaylarıyla benzerlerinden ayrılıyor. Girdiğiniz ortamda Dilan Çiçek Deniz gibi her adımınızla ses getirmek istiyorsanız bu ürüne göz atmanızı öneriyoruz.

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5. Her davete uyum sağlayan: MSBASIC Gece Elbisesi

Dilan Çiçek Deniz'in Armani lansmanı için giydiği elbiseye alternatif öneriler

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Göğüs kalıbı ve beli ile oldukça estetik duran MSBASIC Gece Elbisesi, dolabınızda mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri. Etek boyu diz altında biten ürünün iç kısmında gizli yırtmacı bulunuyor. Bu sayede elbise, şık bir mezuniyet, nişan ya da parti elbisesine dönüşüyor. Modelin ince askıları son derece zarif bir duruş sergilerken bel ve göğüs bölgesindeki büzgüler ise vücut hatlarını ön plana çıkarıyor. Kaliteli yapısı ile göz dolduran parçanın, elde ya da makinede soğuk su kullanılarak yıkanması öneriliyor.

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6. Modern tasarımıyla şık gecelere eşlik edecek: Vatkalı Volanlı Straplez Elbise Siyah

Dilan Çiçek Deniz'in Armani lansmanı için giydiği elbiseye alternatif öneriler

"Dilan Çiçek Deniz'in elbisesinin kısa hâlini arıyorum." diyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre! Duruşu ve konforuyla öne çıkan Vatkalı Volanlı Straplez Elbise Siyah, eğlenceli davetlerde size eşlik edecek harika bir parça. Kalp yaka şeklinde tasarlanan elbise, iç göstermeyen kumaşı sayesinde rahat kullanım sunuyor. Polyester karışımlı kumaşı, nefes alan yenilikçi teknolojisi sayesinde terlemeyi önlüyor. Sırtında fermuarı bulunan ürün, eteğinin fırfırlı olması sayesinde hareketli bir görünüm sergiliyor. Vücudu sıkı bir şekilde kavradığı için göğüs ya da etek bölgelerinde kayma yaşanmıyor. Makinede 30 derecede yıkanması gereken ürünün ters çevrilerek ütülenmesi öneriliyor.

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7. Yırtmaç detayından hoşlananlar için: Huixin Kışlık Kadın Gece Elbisesi

Dilan Çiçek Deniz'in Armani lansmanı için giydiği elbiseye alternatif öneriler

Katıldığı davetlerde hem sade hem şık olmak isteyenler, özellikle kış etkinliklerinde Huixin Kışlık Kadın Gece Elbisesi'ni tercih ediyor. Derin bacak yırtmacı ve omuz kesimi sayesinde zarif bir görünüm yakalayan elbise, sade tasarımıyla göz dolduruyor. Askısız biçimde tasarlanan modelin bel kısmındaki büzgüler, zarif bir görünüm sunuyor. Yere kadar uzanan eteği bilekte bitmediği için ürün, boyu daha uzun gösteriyor. Madonna yaka detayına eşlik eden dirseğe kadar uzanan kol tasarımı ise elbisenin daha çok kış aylarında giyilmesine olanak tanıyor.

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