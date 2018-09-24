Dilan Çıtak Aleyna Tilki'yi topa tuttu

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Aleyna Tilki'yi adeta topa tuttu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, konuk olduğu Beyaz Tv'de yayınlanan "Mertçe Sohbetler" programında "Aleyna Tilki star falan değil, açık açık beğenmiyorum, tarzını da sevmiyorum, bana hitap etmiyor.

Ortada bir şey yokken varmış gibi gösteriliyor.Bir sanatçıda ses varsa vardır, yoksa yoktur. Herkes arabesk söylememeli. Son şarkısı ''Dipsiz Kuyum'' esinlenme falan değil resmen Bergen'in şarkısının aynısı. Keşke cover yapsalarmış'' dedi.

