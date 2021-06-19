Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dilan Tatlıses şarkıları

Geçirdiği kazanın ardından 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana çıkan İbrahim Tatlıses, her hafta ağırladığı renkli konukları ile damgasını vurmaya devam ediyor. 19 Haziran akşamı yayınlanacak bölümde yine birbirinden başarılı isimleri konuk eden Tatlıses'in bu haftaki özel konuğu kızı Dilan Çıtak Tatlıses oldu. Peki Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR?

Türkücü İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile gerçekleştirdiği evliliğinden dünyay gelen kızı Dilan, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumludur. Ünlü türkücünün 7 çocuğundan biri olan Dilan Tatlıses, babasını imrenerek izinden gitti ve küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı.

2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde eğitim aldı. Lisedeki branşına şan olarak başlayan Dilan, eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda boy gösterdi.Bir önem ise caz orkestralarında solistlik yaptı. Öte yandan Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.