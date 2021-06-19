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Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dilan Tatlıses şarkıları

19.06.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarının sevilen müzik ve eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları dikkat çekiyor. Ekranlarda yerini alacak programda bu akşam İmparator kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i ağırlayacak. Peki Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dilan Tatlıses şarkıları...

Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dilan Tatlıses şarkıları

Geçirdiği kazanın ardından 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana çıkan İbrahim Tatlıses, her hafta ağırladığı renkli konukları ile damgasını vurmaya devam ediyor. 19 Haziran akşamı yayınlanacak bölümde yine birbirinden başarılı isimleri konuk eden Tatlıses'in bu haftaki özel konuğu kızı Dilan Çıtak Tatlıses oldu. Peki Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR?

Türkücü İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile gerçekleştirdiği evliliğinden dünyay gelen kızı Dilan, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumludur. Ünlü türkücünün 7 çocuğundan biri olan Dilan Tatlıses, babasını imrenerek izinden gitti ve küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı.

2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde eğitim aldı. Lisedeki branşına şan olarak başlayan Dilan, eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda boy gösterdi.Bir önem ise caz orkestralarında solistlik yaptı. Öte yandan Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dilan Tatlıses şarkıları

2011'de dil ve müzik eğitimi almak için Amerika’ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. Bir yıllık eğitimin ardından Türkiye’ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti. Müzik kariyerine ilk adımını ise 2014 yılında piyasaya sunduğu 'Çık Dışarı' adlı parçasıyla attı. Öte yandan bir dönem babası ile küslük yaşayan Dilan Tatlıses, babasıyla arasındaki buzları geçtiğimiz aylarda eritti.

Uzun yıllardır müzisyen Levent Dörter ile aşk yaşayan Çıtak, nikah masasına oturacağını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz nisan ayında Dörter ile yollarını ayırdı.
Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dilan Tatlıses şarkıları

DİLAN TATLISES ŞARKILARI

Çık Dışarı · 2014
Kal Benim Için · 2021
*Maalesef · 2018
Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dilan Tatlıses şarkıları

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses İbo Show
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