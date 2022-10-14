Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını neden sildi? Hemen açıklama yaptı

Levent Dörter ile evlenen Dilan Çitak, sosyal medyada 'Tatlıses' soyadını kaldırmasıyla dikkat çekti. Evlenir evlenmez soyadını değiştiren ve uzun yıllar almakta zorlandığı Tatlıses soyadını silen Çıtak hemen açıklama yaptı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak açıklamasında "Sosyal medya ismim hâlâ Dilan Çitak Tatlıses. Sahne adım her zaman Dilan Çıtak. Kimlik adım ise bundan sonra Dilan Tatlıses Dörter. Soyadımı rahat bırakın artık..." dedi.

İbrahim Tatlıses kızının düğününde altın kemer takarak dikkat çekmişti.



