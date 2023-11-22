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Dilan Polat-Engin Polat çifti fitili ateşledi! Maliye sosyal medya fenomenlerini mercek altına aldı! 200 isme ceza kesildi

22.11.2023 14:40 | Son Güncelleme:
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Son günlerde adli olaylarla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomenlerinin başı şimdi de Maliye ile derde girdi. Kara para akladığı ve vergi kaçırdığı gerekçeleriyle tutuklanan Dilan Polat'ın meslektaşı fenomenler, vergilerini ödemedikleri için ağır vergi cezasıyla karşılaştılar. Maliye'nin yakın takibe aldığı 200 fenomene ceza kesildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanarak cezaevine girmesinin ardından diğer sosyal medya fenomenleri de inceleme altına alındı. Maliye'nin yakın takibe aldığı 200 isme ağır ceza kesildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; şimdiye kadar incelenen 200 fenomen ve telif hakkı sahibinin yüklü miktarda vergi ödemedikleri görüldü. Vergi denetmenleri bu nedenle 200 kişiye ağır vergi cezaları kesti. İncelemeler devam ederken sayının daha da artması ve 500'leri aşması bekleniyor.

dilan polat engin polat

FENOMENLERE ÖNEMLİ BİR VERGİ TEŞVİKİ VAR

Aslında sosyal medya fenomenleri önemli bir vergi istisna yani avantajına sahip. Sosyal medyada içerik üreten ve mobil uygulama geliştirenler için avantaj sağlayan basit bir vergileme usulü 26 Ekim 2021'de yürürlüğe giren 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da getirildi.

Kanuna göre 2022 itibarıyla bu işleri yapanlar, Türkiye'de kurulu bir bankada özel bir hesap açıyor ve banka bu hesaba yapılan ödemelerden sadece yüzde 15 oranında stopaj kesintisi yapıyor. Ayrıca bu gelirler KDV'ye de tabi olmuyor.

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İKİ ÖNEMLİ KOŞUL VAR

İstisnanın da iki önemli koşulu var, birincisi bütün ödemelerin banka hesabına gelmesi, ikincisi ise yıllık kazanç tutarının gelir vergisi tarifesinin son diliminde (Bu yıl 1 milyon 900 bin TL) yer alan tutarı aşmaması. Bu iki koşuldan birinin sağlanmadığı halde istisnadan yararlanılamayacağını söylemek mümkün.

İlk koşulun sağlanması için ödemelerin tamamının bankadaki hesaba yatırılmasının temin edilmesi gerekiyor; nakden tahsil edilen, farklı bir hesaba yatırılan tutarlar mevcutsa, Maliye’nin o tutarlardan bağımsız olarak yıl boyunca elde edilen gelirin tamamının beyan edilmesini isteyeceğini unutmamak lazım.

ÜCRETSİZ ÜRÜN ALANLAR DA VAR

Sosyal medya fenomenlerinin firmalarla yaptıkları anlaşmalar dahilinde en fazla paylaşım karşılığı ücret alırken satış komisyonu, ücretsiz ürün ya da indirim kodu alanlar da var. Bu durumda Maliye'nin sosyal medya fenomeninin kazancına ulaşması da zorlaşıyor.

Bu durumda sosyal medya fenomeni mal veya hizmet rayiç bedelini bularak, tanımlı banka hesabına kendisinin yatırması gerekiyor. Kripto para cinsinden yapılacak ödemelerin de buradaki yaklaşımla istisna kapsamında tutulabileceği düşünülüyor.

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1 MİLYON 900 BİN LİRANIN ÜSTÜNÜ ÖDEMEDİLER

Fenomenin kazanç 1 milyon 900 bini aştığında ise beyanname vererek gelir vergisi ödemek zorunda. Tutarın aşılmadığı durumda, kişiler bu gelirlerini beyan etmedikleri gibi, başka gelirleri için beyanname vermeleri durumunda da bu geliri beyannameye dahil etmeyecekler.

Bu durumda yıl boyunca banka tarafından uygulanan yüzde 15’lik vergi, nihai vergi niteliği taşıyacak. Peki eğer 1 milyon 900 bin lira aşılırsa? Tabii, böyle bir durumda 1.900.0001 TL gelir elde eden kişinin yıllık beyanname vererek tarifeye göre vergi ödemesi, yaklaşık 336.400 TL’lik ilave vergi ödenmesine neden oluyor.
Ancak şimdiye kadar incelemeye alınan fenomenlerin bu vergiyi ödemedikleri görüldü. Maliye fenomenlerden eksik tahakkuk eden vergiyi, verginin aslının bir katı olan vergi ziyaı cezası da kestikten sonra gecikme faiziyle birlikte tahsil edecek.

Günün Magazin olayları


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