Dilan Polat Fenerbahçe’ye sponsor oldu, sosyal medya yıkıldı! “Bir enerci geldi”

Kozmetik sektörüne adım attıktan sonra başarılı bir iş kadını olarak yoluna devam eden fenomen Dilan Polat lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor. Sık sık günlük yaşamını sosyal medya hesabından paylaşan Polat, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımının sponsoru oldu.

"Sarı meleklerimiz ile sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun . Bol enerciler" diyen ünlü ismin paylaşımına beğeni yağdı.

Fenerbahçe Voleybol takımının resmi sosyal medya hesabından ise “Dilan Polat Şirketler Grubu, Fenerbahçe Opet Kadın Volebol Takımı’nın resmi sponsorları arasına katıldı.” açıklaması yapıldı.

Dilan Polat'ın takipçileri "Bir enerci geldi", "Enerci bakanı geldi", "En büyük hayranın benim artık" yorumlarında bulundu.



