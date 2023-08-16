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  4. Dilan Polat Fenerbahçe’ye sponsor oldu, sosyal medya yıkıldı! “Bir enerci geldi”

Dilan Polat Fenerbahçe’ye sponsor oldu, sosyal medya yıkıldı! “Bir enerci geldi”

16.08.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısı, kafasına taktığı paralar, kocasına aldığı pahalı hediyeler ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen iş kadını ve fenomen Dilan Polat Fenerbahçe’ye sponsor olduğunu açıkladı. Ünlü ismin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma adeta yorum yağdı.

Kozmetik sektörüne adım attıktan sonra başarılı bir iş kadını olarak yoluna devam eden fenomen Dilan Polat lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor. Sık sık günlük yaşamını sosyal medya hesabından paylaşan Polat, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımının sponsoru oldu.

"Sarı meleklerimiz ile sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun . Bol enerciler" diyen ünlü ismin paylaşımına beğeni yağdı.

dilan polat fenerbahçe

Fenerbahçe Voleybol takımının resmi sosyal medya hesabından ise “Dilan Polat Şirketler Grubu, Fenerbahçe Opet Kadın Volebol Takımı’nın resmi sponsorları arasına katıldı.” açıklaması yapıldı.

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Dilan Polat'ın takipçileri "Bir enerci geldi", "Enerci bakanı geldi", "En büyük hayranın benim artık" yorumlarında bulundu.

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